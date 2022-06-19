曾指一地兩檢欠法理　林定國：事實證合法　上任擦亮法治金漆招牌

中央任命新一屆政府主要官員，律政司司長由資深大律師林定國出任。林定國2017年至18年擔任大律師公會主席，當年他曾質疑高鐵「一地兩檢」欠法理基礎，他今日在記者會表示，當時「一地兩檢」是嶄新事物，當年引申極複雜、涉及兩地法律銜接問題，2017、18年決定「過左咁多年」，事實證明安排合法，亦符合香港實際利益。



拒評六四事件

被問到如何形容香港法治，林定國指，對香港法治非常有信心，香港的法治排名與很多普通法國家相若甚至領先，客觀上享有高度法治。

至於國安法，林定國指，維護國家安全是憲法、《基本法》下必要履行基礎任務，令「一國兩制」行穩致遠先決條件，如果國家安全有問題，社會不穩定，有否可能有客觀環境容許處理其他社會問題？

問及關鍵績效指標（KPI）會否設最低檢控數字？林定國指，關鍵績效指標（KPI）是會商討後訂立，他未來會肩負檢控責任，檢控視乎幾個條件，即證據、法例及相關檢控指引，無其他因素。

至於與律政司副司長張國鈞的分工，林定國說，律政司涉及繁重工作，他要在開展工作後，再商量有關方面工作，適當時間會再清楚交代分工情況。林定國被指當年曾參與六四集會，他在記者會中拒評。

新一屆政府主要官員。（政府新聞處）

張國鈞：利用議會經驗做好聯繫持份者工作

出任律政司副司長的民建聯張國鈞表示，明白未來工作充滿挑戰，會利用議會經驗，做好聯繫持份者工作，向公眾及傳媒做好政策解說，並推動香港與國際及內地在法律工作上的溝通與交流，對外擦亮香港法治這面金漆招牌。他又說，會以誠懇及謙卑態度，無畏無懼，不偏不倚履行職務，為國家及香港服務。