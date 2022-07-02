葉劉：小政府難應對變局　習近平提四希望　李家超領導可做得更好

國家主席習近平出席「七一」慶典，對香港提出四點希望，包括著力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難，以及共同維護和諧穩定。行政會議新任召集人葉劉淑儀出席活動時指，四點希望有助香港應對大變局，香港一直奉行「小政府」格局，面對「百年未有之大變局」或會感到吃力，相信新一屆政府在特首李家超領導下會做得更好。

葉劉表示，行政會議將與李家超保持溝通，稍後將交代新一屆行會的工作。對於行會經常被批評「有責無權」，她不認同應該賦予行會成員行政權力，否則會影響局長工作。



行會有責無權？葉劉認同不賦權：否則影響局長工作

葉劉淑儀也接受電視節目訪問，指行會成員要遵守保密及集體負責，擔任召集人後「立法會議員」角色會有改變：「擔任召集人，（外界）可能更以為我的說話代表政府，我更不會在立法會公開反對政府和行會拍板的政策。但作為議員，看到文件有錯漏我一定會出聲，亦希望大家明白，其實一個政府每日做很多事，不是每樣都需要經過行會。」

新一屆行政會議成員平均年齡為歷屆最高，葉劉稱行會需要有經驗人士，年長並不代表無法與年輕人溝通。她認為，現時行會成員已可透過政策小組討論香港長遠問題，不應該賦予行政或法定權力：「我們（行會）都有關於保安、金融、發展等政策小組，即是我們每人可以選擇加入甚麼小組，邀請官員商討長遠具策略性的問題，但不等於我們要做了局長的工作，所有條例權力放在司局長或行政長官會同行政會議上，個別行會成員沒有法定或行政權力，我覺得亦不應該有，不然就會影響局長工作。」

葉劉淑儀提到，行會未來應加強向外解說，政府亦要盡快重設政府新聞統籌專員，向公眾傳遞政府信息。