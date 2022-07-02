拆局｜習近平為李家超訂4大KPI　提政府與市場關係劍指商界壟斷？

國家主席習近平結束訪港行程，重頭戲是在慶祝回歸大會上的重要講話，政界焦點自然落在他對新一屆特區政府提出的4點希望。細看習近平講話，可以看出他對李家超政府有多項具體要求，說得非常直白，可說是為李家超訂立四大KPI。



習近平為新一屆政府官員監誓。（聯合採訪／美聯社）

切實提高治理水平「迫切」

習近平在講話中，表示中央對新特區政府寄予厚望，並提出4點希望，第一項是要切實提高治理水平。習近平指，完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，「是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要」。

確實，特區政府的施政效率多年來為人詬病，但新一屆政府開局與歷屆不同，經過中央出手掃平政治障礙，包括完善選舉制度，施政不順無法再推諉反對派在議會阻撓，再加上政府架構重組，目的就是要提高施政效率，新一屆政府務必要交出實績取信於民。

香港深層次矛盾日益尖銳，房屋、醫療等民生問題尚待解決，政府施政要令市民有幸福感，必須在各方面提速提效。正如港澳辦主任夏寶龍去年7月在研討會上所說，「每年辦幾件讓廣大市民看得見、摸得着、感受得到的實事」。

習特別提出關心青年 增民族認同感

第二個重點工作是青年問題。習近平提出4點希望之後，還特別關心關愛青年人，「要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識」。近年中央領導不止一次提出，特區政府要做好青年工作，強化青年人對國家認同，這方面一直都是特區政府的短板，未來一定要做好相關的統戰工作，除了慣常講的「三業」，即學業、就業、創業，還加上「置業」，可見青年無法「上車」積累的怨氣，中央都看得一清二楚。

排解民生憂難須「民有所呼，我有所應」

第三項是切實排解民生憂難。解決香港房屋問題，領導人近年在不同場合已多次提及，但今次習近平說得更直白，指香港市民「盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。」他強調，政府要做到「民有所呼，我有所應」。

香港最大的民生問題是安居樂業。多年來市民上車難，住得好亦難，過去20年樓價、物價上升快過收入增長，減去住宿等必要開支之後，市民難有閒錢改善生活，淪為「窮忙族」、「月光族」。租金、人工貴，創業成本開支大，教育成本高企，安老服務供應緊張等，都是市民切實面對的難題，政府應加大力度去處理。

習近平要求特區政府要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係。（資料圖片/羅君豪攝）

「把握好政府和市場的關係」

問題出現多時，為何仍未好好處理？習近平的第四個KPI要求就要「轉變治理理念」。講話中有兩點都提及這項要素，包括第一點希望的「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」，以及第二點希望的「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充份釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」。

劉兆佳：中央希望港放棄「積極不干預」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央希望特區政府放棄過去「大市場小政府」和「積極不干預」的管治思想，但並非要改變本港的資本主義制度，在保留資本主義市場的同時，在政府帶領下經濟能夠融入國家發展大局，甚至從而破解深層次社會民生問題。

劉兆佳說，習近平講話顯示過度依靠市場不單止未能解決香港的難題，反而令香港原來的經濟發展、社會穩定困難更惡化。政府應該因應發展需要，以及內地經濟變化，去推動香港經濟發展，包括制定政策拓寬產業基礎，強化經濟發展根基、建構公平合理社會，令香港保持繁榮穩定，以及有長遠和可持續發展。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，要破除利益固化藩籬，就要有敢於作為政府，並在中央支持之下突破。(資料圖片/余俊亮攝)

破解利益固化牽涉廣 劉：政府有責任改變市場壟斷

至於習提到「利益固化藩籬」，劉兆佳表示，資本主義社會本應自由開放公平競爭，但多年發展後，市場公平性未如想像般好，出現產業壟斷，令貧富不均、青年人上流空間減少，產業根基過度單一，令香港投資環境惡化、競爭力下降。

過去政府信奉「大市場小政府」，劉兆佳指，政府不覺得有責任改變市場壟斷和縮窄貧富差距，認為這是「正常、合理、不可改變的市場運作結果」，無想過市場不合理甚至扭曲。他說，中央看到香港財富集中、行業產業壟斷、競爭程度下降、資源調配效率下降、年輕人上流機會不足、貧富差距惡化等問題，甚至妨礙經濟轉型，特區政府要更積極有為，令市場競爭更公平，社會更公義，並在重視市場的基礎上減少不合理和缺乏競爭的情況。

劉兆佳指，要破除利益固化藩籬，就要有敢於作為政府，並在中央支持之下突破，建構一個更公平開放的社會，能帶動公平競爭，社會資源更好地調配，令社會有更多發展機遇和上流機會，縮窄貧富差距。

對於如何達致這方面目標，劉兆佳指涉及大量不同政策，包括經濟發展、教育政策、社會福利、勞工政策、稅收政策、反壟斷政策等多方面，而中央會從中幫助。