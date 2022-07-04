李慧琼：新政府最迫切交代通關情況　民建聯創黨30年辦連串活動

李家超政府上任數日，民建聯主席李慧琼認為，新政府最迫切工作是盡快與市民交代有關通關的情況，包括與內地或海外通關工作，特別是疫情已兩年多，市民對通關的訴求強烈。她指，政府新班子亦要處理深層次矛盾，以及考慮有關上任100日提出的績效指標問題。



李慧琼表示，民建聯將繼續與政府新班子保持緊密溝通，做好市民與政府之間的橋樑角色，特首李家超本周三（6日）將出席立法會答問大會，民建聯已準備好問題，同時會約見新官員，表達政策倡議、市民聲音及了解官員的施政想法等。

對於身兼民建聯會務顧問全國人大常委譚耀宗、立法會議員何俊賢確診，李慧琼表示，據她了解二人健康都無問題，希望可盡快康復並投入工作。

民建聯主席李慧琼、副主席陳勇。（廖雁雄攝）

創黨30年 民建聯辦酒會、出新書

另外，今年是民建聯創立30周年，推出了兩本新書《正道 民建聯三十年》及《灣區匯》。前者由資深傳媒人齊禧慶執筆，梳理了民建聯30年來的資料，記載民建聯奮鬥歷程，全書共有24.5萬字、300多張珍貴相片及50多則小故事。李慧琼在分享其中一則小故事「一號會員是誰」時，指很多人以為一號是創黨主席曾鈺成，但其實當年商量過後，最終以姓氏筆劃序排列，所以一號是姓氏筆劃最少的文漢明。

慶祝活動方面，民建聯將於7月下旬透過微信小程序，舉行30周年會慶有獎問答遊戲，與眾同樂之餘，亦希望加強市民對民建聯的了解。副主席陳勇笑言，所有問題的答案都可以在兩本新書中找到，大家真的要認真細閱民建聯的兩部新著作。

民建聯7月10日「牛一」，當天將推出專為30周年會慶而製作的手機網頁，介紹民建聯六個發展階段。