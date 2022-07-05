習講話｜經民聯辦學習會　林建岳：長期堅持一國兩制為港派定心丸

國家主席習近平日前來港出席慶祝香港回歸大會並發表重要講話，經民聯昨日（4日）舉辦座談會，深入學習習近平講話精神。經民聯監事會主席、全國政協常委林建岳表示，習近平的講話表明「一國兩制」將長期堅持，給香港社會一顆很大的定心丸。



梁君彥：行政立法機關要良性互動

參加座談會的包括林建岳、榮譽主席兼立法會主席梁君彥、主席盧偉國、副主席林健鋒、梁美芬等人。

林建岳表示，對習近平講話有三個體會，一是習講話表明「一國兩制」將長期堅持，給香港社會一顆很大的定心丸；二是「四個必須」為「一國兩制」行穩致遠指明了方向，習近平明確支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，保持普通法制度，大大地加強了投資者對香港的信心；三是講話向特區政府、社會各界寄予殷切期望，下達重大要求，包括要突破民生難題、維護社會團結。

梁君彥表示，習近平講話清楚表明「一國兩制」沒有任何改變的理由，必須長期堅持，希望經民聯的成員可以全力對外向社會宣揚這個訊息。他又指，習近平提出的「四個必須」中，第二點指出行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合，司法機關依法獨立行使審判權，「這個良性互動我們需要一直遵從，並需要思考在行政主導下，如可達至習近平主席提出的『四點希望』提出好意見，以大局發展為重，協助特區政府施政。」