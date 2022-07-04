譚惠珠：習講話闡明一國兩制不以2047為限　中央對港「長期重用」

國家主席習近平於七一當日發表重要講話，點明「四個必須」和「四點希望」。基本法委員會副主任譚惠珠今早（4日）於港台節目上表示，習主席的講話點明「一國兩制」不會以2047年為限，又形容現時國家對香港的看法是「長期重用」，只要不變形不走樣，日後「一國兩制」道路只會更闊廣。



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「變形走樣」指2014至2020年事件

譚惠珠指出，「一國兩制」是解決中英歷史遺留問題的方式，而經過多年發展，國家已經將香港納入內地發展藍圖之中，「一國兩制」的實踐是中國國家治理體制的重要組成部份。她認為，習近平指出「一國兩制」經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，是個好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持，是中央到目前為止最明白的說法，「五十年不變」不是設限。

她形容建國初期，國家對香港的看法是「長期打算，充分利用」，即未恢復管治但仍有利用空間，但發展至今時今日，國家對香港是「長期重用」，在粵港澳大灣區、十四五規劃中列明香港的角色，「一國兩制」變形走樣是在2014至2020年的時代，現時已納入正軌。譚又認為，習近平所講的「四個必須」，另一重要訊息是指「一國兩制」是完整體系，中央的「全面管治權」與香港的高度自治統一銜接，中央「全面管治權」是源頭。

此外，譚惠珠指習近平在講話中提到香港會保持普通法制度，相信習近平目的是點出兩制的特色，在強調一國時，沒有忘記兩制中資本主義的特性，希望給予港人信心，只要「一國兩制」不變形走樣，2047年之後的路將更闊。

習近平對新一屆政府提出「四點希望」，譚惠珠認為是希望新一屆政府在治理水平上更精益求精，而「積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」，相信不是要針對任何人，只是希望大家要顧全大局，如果涉及一些既得利益，亦應該要讓利，舉例指一些人如果有土地，可以拿出來與政府共同開發。

譚耀宗：習親身來港有助港建立正面形象

全國人大常委譚耀宗於商台節目表示，習近平日前訪港並發表重要講話，對香港未來發展有很大推動作用。他指香港經歷「黑暴」和疫情，在內地產生了負面觀感，今次習近平訪港吸引了內地社會注意，內地近日亦有宣傳香港過去25年的成就，有助香港建立正面形象。譚指，習近平在講話中充分肯定「一國兩制」，即使香港面對風雨和挑戰，也要長期堅持，等同向國際社會宣示中央無意改變「一國兩制」方針。