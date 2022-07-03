中聯辦集體學習習近平講話：思想深邃　開闢一國兩制理論新境界

國家主席習近平日前來港出席慶回歸大會暨新政府就職禮，並發表重要講話，強調「一國兩制」是好制度，無理由有任何改變。香港中聯辦今日（3日）召開領導班子（擴大）會議，集體進一步學習習近平重要講話精神，強調着力在融會貫通、學以致用、推動落實上下功夫，不斷深化對「一國兩制」實踐的規律性認識，以習近平講話精神為指引，開創工作新局面。



「冒疫情來港顯大國領袖風範」

會議由中聯辦主任駱惠寧主持。會議認為，習近平冒疫情親臨特區視察，出席慶祝香港回歸祖國大會及為新政府監誓，充分體現了習近平的大國領袖風範、對香港的高度重視、對香港市民的深情關懷，極大增強了香港和國際社會對「一國兩制」的認同和信心。習近平的重要講話，深刻闡述了全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針的重大理論和實踐問題，為新階段香港發展指明了前進方向，具有重要里程碑意義。

會議指出，習近平講話貫通歷史、現在和未來，思想深邃，內涵豐富，開闢了「一國兩制」理論的新境界，「要深刻領悟習近平主席關於長期堅持『一國兩制』的重大論斷，進一步堅定制度自信，保持戰略定力，推動『一國兩制』在新時代新征程上不斷彰顯出強大的優越性和生命力。」

會議又提到，要深刻領悟習近平闡述的「一國兩制」實踐規律，準確把握、全面貫徹「四個必須」，確保「一國兩制」不會變不動搖、不走樣不變形，始終朝着正確的方向行穩致遠。

會議指出，要支持特區政府加強戰略謀劃，鞏固區位、法治、資本、人才及營商環境等優勢，拓展發展新空間。要支持特區政府拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，破解經濟民生深層次矛盾，增強市民的獲得感幸福感，讓發展成果更多更公平惠及全體市民。