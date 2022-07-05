公務員加薪2.5%　郭偉强：總比凍薪好　三議員倡增薪與表現掛鈎

行政長官會同行政會議今日（5日）建議，高、中、低級公務員劃一加薪2.5%。工聯會立法會議員郭偉强回應指公務員劃一加薪2.5%，他表示相信不少公務員對此感到失望，但認為政府在這次公務員薪酬調整受社會意見的壓力，他認為「解凍」及加薪有正面信息，希望私人市場跟隨。



身兼公務員及資助機構員工事務委員會主席的郭偉强表示，工聯會曾在5月對進行問卷調查，結果顯示超過九成受訪公務員反對凍薪，而由於已凍薪兩年，公務員普遍期望加薪幅度為4%至6%，他指調查亦反映公務員在全球通脹下生活有壓力。被問到2.5%加幅會否與薪酬趨勢調查有落差，郭偉强稱現實與期望有距離，工聯會會跟工會商討，但他認為起碼解凍，「有得加好過凍薪」。

他補充，通脹對基層及中層公務員的壓力是存在，望政府多作考慮。

郭偉强。（資料圖片）

三直選議員倡公務員如表現差不應「跳Point」

立法會議員楊永杰、林素蔚、梁文廣則聯合發出新聞稿，指政府已考慮經濟情況和社會觀感，認為現時加薪幅度合理，5月基本消費物價通脹率輕微上升至1.7%，加薪略高於通脹，有助提振公務員士氣，相信市民不會有太大反感。

他們續指，政府本身有「跳Point」機制，現時大部份公務員不論表現均獲自動增薪，認為政府應改革公務員薪酬調整機制，建議按通脹調整公務員薪金。「同時，新政府上任後百日內訂立KPI，這正是時候為公務員制訂KPI，將全體公務員薪酬與表現掛鈎，優秀公務員可獲『跳Point』，表現差的公務員不獲『跳Point』，還『會幹事、能幹事、幹成事』的公務員一個公道。」

三人建議，各政策局與審計署、申訴專員公署等有公信力的單位一同為各部門、各職級制訂KPI，並於每個表現評級通常設下特定限額，以更準確地反映公務員的表現，讓公務員更有動力回應市民訴求。

人力資源顧問周綺萍則認為，建議加薪幅度合理，認為薪酬趨勢調查的中高層加幅完全脫離市道，而今年首季香港經濟受到第五波新冠疫情困擾，指合理加薪幅度應落在1%至3%之間。

至於建議幅度與公務員期望有落差，周綺萍認為公務員應站在政府和市民角度去考慮，如加薪幅度過高亦會損害公務員形象，而政府作出建議時，會考慮實際經濟環境、通脹等其他因素。