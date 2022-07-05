行會建議公務員加薪2.5%　追溯至4月1日　局長：淨指標非唯一考慮

行政會議今日（5日）建議，高、中及低層公務員加幅劃一為2.5%。生效日期追溯至今年4月1日。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，薪酬趨勢淨指標從來都是六個考慮因素之一，並非必然要跟隨的建議，已充分考慮通脹、公務員士氣等因素。

至於加薪2.5%是否底線，楊何蓓茵表示，周三聽取職方代表回應，再交給行政長官會同行政會議決定，不適宜猜度最後結果。她不擔心有大量公務員人才流失，公務員工作的吸引力不但是薪酬，而且是能夠服務社會的滿足感，以及工作崗位的穩定性。



【14:25】楊何蓓茵承認，政府考慮六大因素時，是沒有一個所謂的「公式」：「從來冇一條公式，放晒啲因素落去就搞掂，呢個唔係算術式、數學式。」

她又不擔心加幅會導致人才流失，強調每年政府招聘都會收到大量申請，認為不少公務員都有服務社會的信念，並不是單靠薪酬：「能服務社會的滿足感，能夠做讓香港進步的事，都給了公務員很大動力。」

【14:10】被問到為何不跟隨薪酬趨勢調查的結果，以及會否影響公務員士氣，楊何蓓茵指這只是考慮的六大因素之一，不是必然要跟隨，過往亦有D年份特別原因沒有跟隨，需要考慮香港經濟情況，第五波疫情下本地經濟情況不理想，就業市場復元需要時間，外圍環境有不明朗因素，需審慎處理，認為是次決定已「取得比較好的平衡」。

楊何蓓茵強調，現行制度有其完整的計算方法，亦已運行幾十年，明日會與職方代表會面，收到回應後會和行政長官會同行政會議作最終決定。

【14:03】楊何蓓茵表示，行政長官會同行政會議同意，公務員高、中、低薪酬級別，劃一上調2.5%，追溯期至今年4月1日。她指，明白社會的意見，稍後會向立法會公務員及資助機構員工事務委員會交代。另外，她明日將與四個公務員評議會職方代表會面，聽取回應，尋求行會最終決定，目標是在本立法會年度完結前諮詢立法會及提交財委會審議。

原定上月討論 議程臨時被抽起

2022年的薪酬趨勢調查初步結果5月出爐，高級公務員薪趨淨指標為7.26%，中級為4.55%，低級為2.04%，其中高級公務員指標幅度引起關注。多個公務員工會表示，過去兩年公務員都凍薪，而現時公務員面對壓力愈來愈沉重，理應給予合理薪酬調整；商會則批評高層公務員加薪脫離現實，企業難以跟隨。



行政會議原定於上月7日討論公務員加薪，但議程臨時被抽起，交由新政府處理。

行會成員湯家驊昨日指，過去一年經濟不景，很多公司減薪或放無薪假，而不少公司的高層人員因各種理由離職，需大幅加薪挽留管理人員，因此造成高層加幅高的數據。他指以上兩種情況不完全適用公務員，若只跟隨淨指標，並不合適，他個人認為高層公務員無可能加足7%。

▼李家超首次出席行政會議▼

