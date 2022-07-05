民建聯30周年黨慶　李家超以氣功喻發展　望與政黨打通任督二脈

民建聯成立30周年，今日（5日）傍晚於灣仔會展舉行黨慶酒會。特首李家超致辭時表示，未來5年是香港由治及興的關鍵時刻，他以練氣功作比喻，指自己練功25年，頭7年完全沒有反應，及後才開竅，形容「愛國者治港」已給香港一套拳，相信經歷這關鍵5年後，之後便能昂首闊步邁向發展。



新班子有6人來自民建聯

現場雲集政界人士，全國政協副主席、前特首梁振英、中聯辦副主任何靖、李家超及多名政府官員到場支持，工聯會、經民聯及自由黨等建制政黨亦有代表出席。

李家超說，民建聯多年來為香港作出的貢獻很重要，由最初僅有譚耀宗一人出任立法會議員，至現時有18名立法會議員。他形容自己是民建聯的得益者，感謝譚耀宗出任競選辦主任，連同不久前退黨的律政司副司長張國鈞，本屆政府問責班子共有6人來自民建聯，感謝民建聯培育人才。

李家超提到，自己練氣功25年，頭7年完全不理解，「坐係度呆若木雞咁」，及後緣份來到，學懂了某些功法和道理，從而進入打通穴位的過程，自言氣功功力已達「師傅級」。

他稱，他從練氣功的經歷獲得啟發，「愛國者治港」給予香港一套拳，期望每一名愛國者一同探索如何打好這套拳，克服困難。他指，令香港由治及興是中央給予愛國者的責任，之後便能昂首闊步，邁向發展，邁向更好的台階。他希望在與立法會實踐「愛國者治港」的過程中，與民建聯及其他愛國者摸索如何打通任督二脈。

李慧琼：向市民宣講習近平精神 爭取人心回歸

民建聯主席李慧琼致辭時表示，民建聯當前及今後一段時間的重點工作，是認真學習貫徹落實習近平的重要講話精神，會提高黨內的理論水平，並深入地區向市民宣講，將習近平講話精神帶進社區，深入民心。

她續指，民建聯會持續做好「一國兩制」忠誠的實踐者，堅持走愛國愛港的路，在新時代全力維護國家主權、安全及發展利益，有效落實「愛國者治港」原則，聚精會神謀發展。

她稱，民建聯要做好排解民生憂難的埋頭苦幹者，堅持扎根地區，緊貼聯繫市民，掌握社情民意，未來會繼續利用地區網絡，為市民解決問題，爭取人心回歸，不斷擴大「愛國者治港」民眾基礎。