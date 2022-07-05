李家超：成立兩小組務實解房屋問題　「我唔係口號式嘅行政長官」

行政長官李家超今日（5日）首次出席本屆行政會議前見記者。他指房屋問題困擾本港多年，每屆政府都很努力希望解決，自己亦非常重視房屋問題，因此成立兩個工作組，盡快處理房屋供應的短期問題。

李家超強調，自己是務實的特首，「唔係一個『口號式』嘅行政長官」，承諾會和團隊全力以赴去解決問題。



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李家超聯同三名司長、行會召集人葉劉淑儀及非官守成員會見傳媒，完成大合照後，李家超按慣例回應傳媒提問。被問到如何解決本港房屋問題，縮短公屋輪候時間、劏房和籠屋問題時，李家超指在競選特首時已將房屋問題加到綱領中，重申非常重視房屋問題，他會與團隊全力以赴，但亦明白當中涉及很多深層次問題，以及因程序、法律或實際情況需要長時間才可解決。

李家超：生地到熟地建屋需10年以上 盡快處理短期問題

李家超表示，房屋供應會有一些短、中、長期需要處理的問題。如果短期可處理，當然會盡快處理，因此成立兩個工作組，包括以行動為目標、針對公屋事宜的公營房屋項目行動工作組，將在上任100日交第一份報告，以及負責統籌土地供應，將「生地變熟地」再建屋的土地房屋供應統籌組。他補充，現在整個流程大多需要超過10年或更長時間，相信經全體人員努力，提速、提量和提效，會解決到部分問題。

李家超強調自己是務實，不是「口號式行政長官」，願意坦誠告訴大家問題所在，承諾努力去做。他又稱，政府的態度是勇於面對，嘗試解決問題，以及將解決方法讓大家知道，這才是解決問題的真正態度，過程中亦很可能找到一些新方法。