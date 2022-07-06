李家超首次答問會氣氛和諧　僅一男子質疑人才流失：你唔夠積極

特首李家超今日（6日）出席上任後首個立法會答問大會，全程氣氛相當和諧，綜觀答問會，議員提問皆十分客氣，最多督促李家超在特定政策範疇上多下功夫，全場唯一直接對李家超提出質疑的，是「G19」的建測規園界議員謝偉銓。



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商經局研吸引企業來港 李家超：旨在「搶人才」

建測規園界謝偉銓提問時指，香港現時不少行業都面臨人才流失問題，移民、疫情固然是因素之一，人口老化更是重點原因，在缺乏人才和勞動力下，難以做到國家主席習近平所指的「不斷增強發展動力」，不利香港長遠競爭力，「特首，你早前都講過關於人口、人才流失嘅問題，話呢部份嘅人會回流。我個人感覺呢，你好似唔太積極。」他問到，對於人口政策、人才政策，新一屆政府有何計劃。

李家超回應指，人才吸引要素有幾方面，他認為香港本身也有吸引力，檢疫規限之前對此有一點影響，但現時已在積極做改善工作，所以香港不要妄自菲薄，競爭力是不言而喻的，香港是自由、開放、有活力、低稅率的地區，外部勢力如何抹黑都沒有用。

但同時，他認為香港也要精益求精，擴大香港市場，相信本港與內地大灣區城市聯繫，積極融入國家發展大局，可增加吸引力，其中在創科方面，如果能夠吸引龍頭企業來港，有助提升整體吸引力。他指，已與商務及經濟發展局探討如何吸引企業來港，希望一、兩個月內可提出新方案，並在10月的《施政報告》中交代，目標是「同世界搶人才」。