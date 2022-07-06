李家超：外宣須畫公仔畫出腸　「我哋雖係君子、但世界好多小人」

特首李家超今日（6日）出席立法會答問會期間，多名議員關注新一屆政府如何對外宣傳。選委界議員陳紹雄指，外國勢力死心不息地炒作香港議題，企圖損害中國形象，遏制中國發展，問及李家超會「如何打一套組合拳」應對外國抺黑，説好香港故事。

李家超形容陳紹雄所言「一擊即中」:「世界上面我哋雖然係君子，但係有好多小人。」外宣工作要反覆做、不斷做，要「畫公仔畫出腸」，向外界展現15個政策局的成就和成績，不能「有麝自然香」。他也會利用新溝通平台向巿民和向外界溝通，同時派官員到海外宣傳香港。



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嘆過去主動權讓予破壞勢力 並非有麝自然香

民建聯林琳稱，2019年反修例示威後，內地社會對香港青年有誤解，將香港青年與暴徒劃上等號，建議港府舉辦宣講團，帶同香港青年向國際講好香港故事。李家超指，這正是他心目中其中一項措施，學業方面香港有很多頂尖人才，過去在教育方面某程度上將主動權讓給破壞勢力，但經歷2019年嚴重傷害，明白到須做多方面工作，除了寫好香港真實故事，還會用不同平台去做。他同意要到海外宣揚香港故事，要經常做、重覆做，才能有成效。

經民聯梁美芬問到，如何說好中國、「一國兩制」故事，慨嘆現時很多人視為法律為無物，以祖國為仇敵，希望政府交代將如何影響醫療界、法律界等有影響力的人士。

李家超指，國家主席習近平提及希望全體香港同胞，大力弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。他稱要建立主流價值觀，除了傳統教育上要做得更好，亦須透過傳媒及文化藝術意識進行軟性教育，加強家國情懷，講出香港故事，建立國際認同感，讓港人因港人身份感驕傲。