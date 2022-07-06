政壇諸事町︱李家超fb製圖總結答問會發言重點　銳意打好網絡戰

特首李家超今日（6日）早上首次出席立法會行政長官答問會，回應議員質詢。銳意強化網路宣傳的李家超，下午在社交媒體貼出多張圖片，以點列形式介紹答問會重點，包括成立4個工作組、抗疫策略。



上載至社交媒體 內容簡明

李家超在Facebook、Instagram和微博貼出多張圖片，以點列形式介紹內容。其中一張圖指，以行動建立良性互動的行政立法關係，包括每月在立法會舉行前廳交流會、每次由司長或副司長帶領5至6名局長及相關官員，與議員進行交流，藉此增進認識及了解。

至於市民最關注的抗疫方向，李家超所用的圖片以方艙醫院為背景，指不能躺平，要以「早發現、早隔離、早治療」及「減死亡、減重症、減感染」為工作重點，優先探訪有限制的減少不便安排。又要求有效妥善利用核酸檢測，並考慮擴大科技應用。

過去不時有批評指，政府對市民的公告過於冗長，剛上任行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀就指，政府新聞稿長篇大論，一般市民難以理解。前任特首林鄭月娥亦喜歡以文章形容，分享工作體會和重點。今次以點列形式上載至社交媒體，可說是李家超政府的一項新嘗試。

麥美娟首次以官員身份出席立法會，會後請議員食蛋糕。

麥美娟「嫁」去政府 請議員食「喜餅」

此外，工聯會麥美娟「轉跑道」加入政府，出任民政及青年事務局局長，今日「重返立法會」，出席大會接受議員質詢。人緣甚佳的娟姐和議員並無唇槍舌劍，更相當「識做」地請議員食知名品牌的千層蛋糕。

民建聯議員葛珮帆形容娟姐「嫁咗去政府」，現在回來「派喜餅」，祝她在新崗位工作順利，帶領團隊和立法會議員建立更好的合作關係。