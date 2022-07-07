商界轟最低工資挫經濟　張宇人斥有政客謀選票　陸頌雄反擊賴弱勢

立法會今日（7日）辯論由工聯會議員郭偉强提出、要求完善法定最低工資制度的議案，其中議案要求機制由兩年一檢改為一年一檢。

不過席間多名商界議員「車輪戰」發言，批評最低工資制度干擾市場運作，自由黨黨魁張宇人甚至質疑有政客「別有用心」，為了選票才支持最低工資，完全不懂經濟；工聯會另一議員陸頌雄則為黨友「出頭」，反指有商界議員犯了「街燈效應」的謬誤，發生了一些經濟問題，就將罪名「賴」到最弱勢的工人身上。



商界圍攻最低工資加劇通脹、損港競爭力

勞工及福利局局長孫玉菡於開場發言指出，在調整多次最低工資水平後，基層僱員情況已得到改善。他指根據現行法例，最低工資委員會應行政長官的要求，須至少每兩年一次就法定最低工資水平向行政長官會同行政會議作出建議報告，最低工資委員會正在檢討新一輪最低工資水平，在10月底前會向政府提交報告，希望委員會屆時可達成共識。

郭偉强指出，現行最低工資的釐定欠缺方程式，政府每每提供營商環境及經濟數據，議會內勞方代表只能「唱獨腳戲」，基層市民要「硬食」兩年通脹水平才能追補最低工資。他又提醒，保障勞工權益亦是國家主席習近平所指「破除利益固化藩籬」的要素之一，要市民堅信辛勤工作可改善家人生活。

張宇人批有議員經濟無知：別有用心

多名商界議員發言表明反對議案，自由黨李振強批評最低工資的設立會加劇本地通脹，造成「漣漪效應」。張宇人更加質疑，有議員為了選票「堂而皇之」提出最低工資，水平又要不斷上漲，實際上只是一些「別有用心的政客」的宣傳技倆，是「糖衣毒藥」，批評這些人「徹頭徹尾不懂經濟」，認為工資水平最好釐定方法就是交由市場供求決定。新加入經民聯的紡織及製衣界議員陳祖恒，則關注最低工資對營商成本的影響。

實政圓桌田北辰表示，最低工資由2013年初次調整，每次調整的幅度分別是百分之7.1、8.3、6.15和8.7，但同時期通脹幅度是百分之8.5、7.4、3.9和5.3，其實升幅大致高於通脹，而「兩年一檢」可確保委員會有充足時間考慮多方因素。

陸頌雄嚴詞反駁商界議員的說法。（資料圖片／盧翊銘攝）

陸頌雄：呢個罪名打工仔擔當唔起

陸頌雄在發言期間，先點名批評李振強指最低工資加劇通脹的說法，認為這是一個典型的「街燈效應」謬誤，亦即發現某個現象後，只懂聚焦在某一個可能的成因，但實際上一個社會現象是由眾多因素疊加而成。他指出，2010年最低工資訂立後其實通脹水平尚算溫和，該段時間環球通脹的最大成因，「有少少金融常識都知，係2009年金融海嘯之後美國量寬，係咁印銀紙」，環球低息，貨幣貶值，嘆道「我都想真係因為加人工而搞到通脹，但實際上唔係咁」，希望商界、特別是對經濟有認識的人認清問題主因，「唔好將佢賴落最冇議價能力、最弱勢嘅打工仔身上」。

「香港幾時cheap到要鬥人工平？」

陸頌雄又反駁「最低工資影響香港競爭力」的說法，反問香港的競爭力「幾時cheap到要去鬥人工平」，指競爭力受威脅可以歸因於「黑暴」、產業單一、疫情等，但不應怪罪於工資，「呢個罪名打工仔真係擔當唔起」。他提醒勞工工資要有合理的保障，市民才有錢消費，真正促進經濟循環。

最終議案在表決期間，於選委界24名在席議員中只得8票支持；於功能界別及地方選區36名在席議員中只得7票支持，未獲在席兩部份議員分別以過半數贊成，遭到否決。