工聯會評價林鄭月娥政府勞工政策　最低工資凍薪四年成最低分

本屆政府換屆在即，工聯會今日（12日）公布「第五屆香港特區政府勞工政策評分」，在12項重要勞工政策中，「提高職業安全與健康法例罰則」、「全面檢討政府外判制度」、「最低工資被凍結」成為評分最低的項目，包括最低工資因政府未能發揮協調作用而凍結，令底層員工凍薪四年。工聯會稱，希望新一屆政府多聆聽勞工界聲音，繼續改善300多萬僱員的勞工權益。



工聯會公布「第五屆香港特區政府勞工政策評分」，「最低工資被凍結」成為其中一項評分最低的項目。（工聯會提供）

工聯會進行的「第五屆香港特區政府勞工政策評分」，涉及12項重要勞工政策，最高評價為政府落實「延長有薪產假至14週」；而評分最低的項目則有三項，包括「提高職業安全與健康法例罰則」、「全面檢討政府外判制度」、「最低工資被凍結」。

工聯會權益委員會主任丘燿誠批評，在疫情期間，清潔屬高危行業之一，惟政府未有體恤清潔僱員及底層僱員的辛勞及對社會的貢獻，亦未有做好與各界協調等工作，最終令最低工資被凍結，底層員工被迫凍薪四年，做法完全漠視基層員工生活艱難，亦未能分享社會經濟成果。

工聯會立法會議員黃國批評外判制度是製造在職貧窮元兇之一。（資料圖片）

工聯會理事長、立法會議員黃國則表示，多年來的例子足以證明，外判制度是製造在職貧窮元兇之一，強調「取消外判」方可為底層僱員提供有足夠尊嚴的生活，惟工聯會一直要求政府檢討外判制度，政府只採取治標不治本的措施。

工聯會稱，綜合而言，本屆政府的確落實了不少勞工權益政策，但仍有不少重要的勞工界訴求，未有正面回應，希望下一屆政府，能夠多聆聽勞工界意見，加強僱員勞工權益及職安健保障。