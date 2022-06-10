最低工資凍薪4年未調整　團體指雙職低薪家庭：有嘢做窮過拎綜援

政府去年再度凍結最低工資，要到明年才會再作調整，有團體批評最低工資「一凍就凍四年」、基層工友「四年冇人工加」；又指領取最低工資的大部分是沒有議價能力的弱勢社群。團體建議，政府應為最低工資設立指標，認為以平均工資中位數（每小時75.7元）的60%較為合理，即時薪45.42元。



最低工資水平調整未能追上通脹

法定最低工資檢討的公眾諮詢在上月底結束，有團體今日（10日）就最低工資的問題舉行記者會，並以「自力更生值鼓勵、最低工資應合理」為口號。香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌指出，政府數據顯示，現時領取最低工資約有14,300人，其中包括有保安員及清潔員；他認為，過去最低工資水平調整未能追上通脹，直指「有嘢做窮過拎綜援」。

他以一個雙職的4人家庭為例，指出如每月工作26日、每日工作8小時，兩人為家庭帶來的每月收入為15,600元，但4人家庭每月可領取綜援金額為16,422元，形容「付出辛勞工作卻得不到合理回報」。

有團體批評，最低工資「一凍就凍四年」、基層工友「四年冇人工加」，水平亦追不上通脹。（資料圖片）

工會斥政府不重視「真正為香港付出嘅人」

該會理事鍾汶斌亦指，最低工資原意是保障低收入人士，但現時水平卻令工友「養唔到家」。鍾又指，不希望有工作能力的工友都要被逼領綜援，又透露現時有工友下班後仍會到別處做兼職幫補收入，例如是外賣員，卻令休息時間大大減少。

香港環保物流及清潔從業員協會理事長林有貴指出，政府去年以經濟不景為由凍結最低工資，惟疫情下開支增加，基層員工更加難以維持生計，建議政府將最低工資縮短至一年一檢，並取消外判制度。他又指，基層工友每日「風吹雨淋」地辛勤工作，但卻食、住的開支都難以負擔，批評政府不重視「真正為香港付出嘅人」。