習近平七一講話｜中央為何一再強調堅持「一國兩制」？

國家主席習近平日前來港出席慶祝香港回歸25年大會，並發表重要講話，強調「一國兩制」是個好制度，沒有任何理由要改變，必須長期堅持。香港回歸25年來，社會經常問「一國兩制」、「港人治港」、高度自治有否變形走樣，「50年不變」承諾到了2047年之後又會怎樣，特別是2019年後，有這樣疑問的人似乎愈來愈多。



政商界普遍認為，習近平的講話為香港社會派了定心丸，50年後亦毋須變，消除了部份人士對2047年的憂慮，但2047向來是偽命題，只要「一國兩制」在正確軌道上實行，也就沒有變的理由，習主席今次講話只是重申了中央一貫立場。



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2017年習強調一國兩制不會變、不動搖

習近平發表七一講話指，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支援，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍讚同，「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。」

其實中央領導人強調「一國兩制」不需要變的說法，過去已多次出現。2017年，習近平來港視察並發表重要講話，強調要確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。誠然，過去幾年香港經歷前所未有的挑戰和困難，2019年修例風波令香港陷入回歸以來最嚴峻的危機，及後中央出手介入，直接在港頒布《港區國安法》，之後再大幅修改香港選舉制度，這套「組合拳」雖然穩住了社會大局，但社會部份人不免憂慮「一國兩制」前景。是故，習近平今次慶祝香港回歸25年這重要場合重申中央立場，確有一錘定音的效果。

但如果理解中央對「一國兩制」的一貫立場，有關憂慮其實大可不必。已故國家領導人鄧小平當年提出「一國兩制」構想，承諾「50年不變」，但其實鄧小平當年已多次清楚表達，50年後也不需要變。

鄧小平在1987年4月16日接見基本法起草委員會委員時，提出：「香港在1997年回到祖國以後50年政策不變，包括我們寫的基本法，至少要管50年。我還要說，50年以後更沒有變的必要。香港的地位不變，對香港的政策不變。」他亦表示：「按照『一國兩制』的方針解決統一問題後，對香港、澳門、台灣的政策50年不變，50年之後還會不變。」

到了1988年6月3日，鄧小平再次強調：「50年只是一個形象的講法，50年後也不會變。前50年是不能變，50年之後是不需要變。所以，這不是信口開河。」

鄧小平提出，「一國兩制」前50年是不能變，50年之後是不需要變。（資料圖片）

其實在2019年中共第十九屆四中全會就提出，「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一。『一國兩制』是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉。」由此可見，中央堅持實行「一國兩制」，一直以來從未改變，正如國務院港澳辦主任夏寶龍今年3月在兩會表示，「50年不變」是一個哲學概念，而不是一個數字，只要按正確方向走，不但50年不變，50年後亦不需要變。

「一國兩制」符合中央與香港根本利益

為甚麼中央要一再堅持「一國兩制」？從習近平講話中可看到，這符合中央香香港的根本利益。習近平提出的「四個必須」，第四點是必須保持香港的獨特地位和優勢，指「中央處理香港事務，從來都從戰略和全局高度加以考量，從來都以國家和香港的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點。」習近平說，香港的根本利益和國家的根本利益是一致的，中央珍視香港的優勢，即背靠祖國、聯通世界，提到「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規范的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。」

「一國兩制」的「兩制」是指國家主體制度是社會主義，而香港作為特別行政區則實行資本主義制度，香港繼續保持其獨特優勢，內地亦需要香港這個世界窗口接通世界，在促進國家對外更深層次、更大領域聯繫，既然中央與香港的根本利益一致，中央也沒有必要改變「一國兩制」。