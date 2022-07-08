通關︱內地新增「人文關懷」名額　黃國倡涵蓋內地升學港人

內地近日放寬入境隔離措施，深圳灣口岸配額增至每日2,000個，經該口岸入境深圳的人士須事先網上預約「健康驛站」檢疫房間，但檢疫房間供不應求，出現「黃牛」炒風。因應情況，深圳新設「人文關懷」通關名額供8類指定人士申請，包括70歲或以上長者、14歲以下在港無監護人的兒童、孕婦及陪護者等。

工聯會立法會議員黃國稱措施相當受歡迎，但希望內地提供更多訊息，例如須提交甚麼證明文件等，方便港人申請，建議將涵蓋範圍擴大到內地升學港人。



可申請「人文關懷」通關名額的8類人士還包括患有基礎性疾病或重病，不適合集中隔離人士，擬由香港入境深圳、目前仍滯留香港超過5天或以上的留學生，直系親屬近期病危或去世人士，需要參加法庭開庭人士，以及要參加重要考試的人士。

黃國指，有關消息公布後，工聯會收到約100個查詢，反映通關需求非常大。他指，報讀內地大學的港人相當多，約有4,000多人，希望爭取將有關人士納入「人文關懷」通關名額。他擔心更多人申報名額後，當局審批速度會減慢，冀當局確保因家人病危申請名額人士，可在兩、三日內有明確答覆，長遠而言，內地當局應增加一般通關名額才能「治本」。