通關︱對內謀中途方案　對外研縮短檢疫期　李家超：心急但不躺平

行政長官李家超今早（6日）出席上任後首場立法會答問會，談到抗疫方針時強調「不同意躺平」，認為不能讓確診個案任意上升。被問到與内地通關安排，李家超稱要達成任何有效建議在乎互信，要將對方問題看成自己問題，做到風險可控可追，透露會與內地探討「中途方案」。

至於入境檢疫安排，李家超指醫務衞生局正積極審視有關數據，研究以科學方式精準放寬低風險人士的檢疫要求，認為防疫「應圍住有病的樹，不應圍住無病的樹」，但同時會謹慎行事，不希望推出一個措施「要返轉頭」。



與內地談通關在乎互信 須做到風險可控可追

李家超在開場白表明自己「不同意躺平」，擔心一旦感染基數大了，嚴重和死亡人數都可能按比例上升，強調措施要多元考慮、平衡風險需要，以最小代價達到最大效果。

對於出入境檢疫安排，他指要有效利用核酸檢測，需要審視數據，以科學精準方式改善入境隔離措施、減少不便的可能性，如調整海外抵港人士酒店檢疫日數等。他同時明白與內地全面通關的困難，現時香港確診數字每日仍處2,000宗高位，會以務實態度與內地單位溝通，首先希望有限度地減少不便，設計「中途方案」，務實與內地溝通。

李家超強調須按部就班，與內地通關要達成任何有效建議在乎互信，要將對方問題看成自己問題，要做到風險可控可追。他舉例，盧寵茂近日已與向內地反映檢疫酒店數目需求很大，內地當局很務實地將名額由每日1,300個提升至2,000個。

將方便來港者放心中：不應圍住無病的樹

至於通關路線圖及時間表。李家超指，明白與內地通關，以及和國際接軌的重要性，但與內地通關要確保衞生安全風險，不會增加內地防疫措施難以處理的風險。他亦經常將如何方便外國來港人士、同時確保疫情風險控制「放在心中」，醫務衞生局局長盧寵茂上任前已強調希望用精準方法，盡量減低入境人士的不便之處，認同要用有效方法篩選無確診人士，令他們盡快回復正常生活：「應圍住有病的樹，不應圍住無病的樹。」他指盧寵茂正積極按數據分析，其中一個方法是看看如何調整檢疫期。

新界東南議員林素蔚發言指，香港周邊不少地區和國家已開放通關，希望了解新政府對入境隔離的構想。李家超回應，香港是個長壽城市，長者比例比其他地方高，加上住屋密度高，傳播風險較其他地方高，重申知道與外地接軌、保持香港競爭力發展、營商環境須方便投資者需要，正積極審視有關措施安排。他又說，現時每天均有百幾宗輸入個案，不希望推出一個措施「要返轉頭」，又指自己都「好心急」，定會很認真要求醫務衞生局完成審視。