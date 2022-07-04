通關｜深圳檢疫房間增半至每日2000間　盧寵茂盼港疫情七夕前受控

撰文：王潔恩
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醫務衞生局局長盧寵茂今日（4日）發表上任後第二篇網誌，他指從香港北上深圳的檢疫酒店房間僧多粥少，預約「驛站」每日約有1,300個名額，開放預約只一秒即爆滿，經溝通深圳當局將每天名額增約一半至2,000間，並打擊非法炒賣活動。

他指今年8月4日是農曆七月初七「七夕節」，期望疫情可早日受控，加上港深聯手合作，令需要返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七夕鵲橋相會，可提早經深圳灣大橋進深圳與家人團圓，能「捨鵲橋用大橋」，即經深圳灣大橋北上。

盧寵茂希望需返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七夕鵲橋相會。（資料圖片／盧翊銘攝）

盧寵茂親試預約檢疫酒店：除了絕望，便只有絕望

盧寵茂在醫務衞生局「港e局手記」《捨鵲橋用大橋》指，自公布任命後，已有不少市民、議員和團體等向他表達對醫療衞生政策、抗疫措施等的看法和意見，其中大家最關心的是通關問題。

他提到之前出任港大深圳醫院院長，經常要往返香港內地，故明白疫情爆發後往返兩地所遇到的困難，深深明白市民對通關的熱切期望。他說，過去自己多次親自嘗試到內地「驛站」網頁預訂深圳的檢疫酒店，「10時開始接受預訂，往往10時01秒已全滿，當刻的感覺除了『絕望』外，便只有『絕望』！」一些同事更需飛往重慶、上海等地隔離，然後回深圳。

▼3月24日　穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼

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每日20000人登入「驛站」爭1300檢疫房間

盧寵茂表示，白深圳當局其實面對不少壓力，作為國家的南大門，必需保障深港客貨流通，又要確保疫情防控，守好南面的防疫通道；而當地的出入境人數流量亦相當大，之前「驛站」每日約有1,300個名額，但從網站預約排隊人數可見，每日10時開放預約，便有超過20,000人登入輪候。他表示，尤其隨着國家對境外入境隔離人士入住檢疫酒店的日數已由14天減至7天，檢疫酒店房間的需求更大。

▼3月22日　港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼

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深圳五招處理訂房難問題

他指由於深圳個別地區有零星確個案，在個案追蹤期間，亦有不少密切接觸者和次密切接觸者需要檢疫，導致檢疫房間的需求更見緊張。在經溝通，深圳當局已積極處理有關「驛站」的問題，包括每天驛站名額已由原來的1,300間增至2,000間；限制每個IP帳號只能預訂一個號；而短期內更會提升名額及以更公平、公正、公開的方法，完善「驛站」的預約安排；打擊非法炒賣活動；關閉懷疑涉及炒賣的帳號等。

▼2021年11月20日，市民到蓮塘口岸圍欄與深圳親友隔河相見▼

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盧寵茂表示，深深明白市民對通關的熱切期望，除了公務丶上班丶上學外，有不少家庭正面對內地家中長幼無人照顧、夫妻分離、子女日漸疏離等的家庭問題，期望疫情盡快受控，香港居民可提早經深圳灣大橋進深圳，與親人共慶七夕。

今年的七夕節在西曆8月4日，我期望疫情能受控，加上港深聯手合作，希望更多需要返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七夕鵲橋相會，可以提早經深圳灣大橋進深圳與家人團團圓圓。
醫務衞生局局長盧寵茂

盧又指，由外科醫生、到港大深圳醫院院長、再到醫務衞生局局長，他的目標亦不變，初心仍希望服務市民、守護市民健康。

▼7月4日　鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼

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