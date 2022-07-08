通關｜内地增每日檢疫名額　口岸大排長龍　民建聯冀政府理順流程

深圳海口岸每日通關檢疫配額由1,300增至2,000個，並增設「人文關懷通關名額」予8類特殊人士。今日（8日）增加名額的同時，過關人數亦水漲船高，有議員反映市民等候時間過長，促政府改善相闗安排。



平均要等4小時 如結果「不確定」重頭再做

現時，內地檢疫「驛站」名額增至每日2,000個，並增設「人文關懷通關名額」讓8類特殊人士通關。民建聯立法會議員梁熙表示措施令過關人數急增，今早前往深圳灣實地視察，人數比3個月前增加許多，排隊人士告知平均要1小時至個半小時才做完核酸檢測，做完核算檢測後又要平均等兩個半至3個小時領取結果，合共要等約4小時，如結果為「不確定」，需從頭再做，他形容情況非常不理想。

梁熙希望政府讓市民預約過關時段，而非現時只可預約日期，他指留意到大部份人集中在上午排隊，下午三四點後人數大減，如當局如開放分時段預約，可有效分流。其次他希望政府增加核酸檢測的人手和設施，加快得出核酸檢測結果。另外，梁熙留意到現場是戶外，有大量人群日曬雨淋，他建議開放鄰近場館讓市民在室內等候，有結果後可「點對點」安排巴士送他們到過關位置。他補充，知道今日是首日放寬名額，明白會有混亂，希望當局從中吸取教訓。

梁熙（左）和陳恒鑌（右）要求改善長時間排隊過關的情況。

陳恒鑌：輪候檢測時間過長增加感染風險

民建聯立法會議員陳恒鑌則表示，現時排隊檢測輪換時間長，會增加感染風險。他認爲港府在內地放寬名額同時需理順流程，希望港府和國家衛健委商討讓香港自行在「方艙醫院」進行閉環式隔離，避免進入內地或由外國回港的市民如同「走難」。