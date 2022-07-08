通關｜料短期內難全面通關與外遊 盧寵茂：絕不能與病毒共存
撰文：馬煒傑
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本港近日疫情反彈，剛上任的醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時表示，本港疫情遠未到可放鬆的時候，強調絕不能與病毒共存，並會堅持動態清零的政策。至於通關方面，會盡量保障市民與內地有限度往來，但預期短時間內不會全面通關。
食物及衞生局於今屆政府改組為醫務衞生局，剛於7月1日上任的局長盧寵茂表示全球疫情仍於高位，本港亦未到可鬆一口氣的時候，又指會堅持動態清零，強調絕不能與病毒共存，又擔心疫情再爆發本港醫療體系崩潰。
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至於通關方面，盧寵茂指檢疫措施仍有一定需要，所以全面通關短期內難以做到，指會盡力增加通關的流量，保障市民與內地有限度往來，不過周遊列國則短時間內做不到。
新上任為局長，盧寵茂拒絕評價上屆政府的抗疫工作，指會聚焦當下及將來的工作。由醫學院教授到擔任香港大學深圳醫院院長，現在加入政府出任局長，他表示已很快投入新工作，作為政府內的「新同事」，之前已不斷學習、取經，任內其中一項想做的事，是加強港深兩地的合作，發展醫療平台予年輕人學習。
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