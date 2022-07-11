政圈風聲｜陳健波「再坐一會」財委會　未換主席事涉新班子佈局

新政府上任，伴隨行政會議大換班，其中獲委任為行會成員的立法會保險界議員陳健波，於上月22日宣布將辭去財務委員會主席一職，但尚未正式生效，上周五（8日）的財委會依舊由陳健波主持，選舉新主席方面亦未見新消息，引起部份政界人士疑惑。

立法會即將收爐放暑假，據聞「波哥」很大機會「再坐一會」，主持餘下會議，待復會後始換人，當中亦涉及新政府的人事佈局。



立法會大會在本周過後將會「唞暑」。（資料圖片）

建制未協調新人選

出掌財會多年的陳健波，獲李家超委任為行會非官守議員，他在6月22日向傳媒發聲明，指已通知秘書處，決定辭任財委會主席一職，「將會在選出新主席後生效，並已請秘書處盡快安排選舉新任主席工作」。不過事隔近3星期，秘書處至今未通知何時改選主席。

有議員透露，按道理應是秘書處先安排改選日期、開放提名報名，但今次是「先協商、後選舉」，由各黨派領導先行協調人選，有了定案才安排會議日期改選新的正副主席，但由於正值政府換屆，建制派全部忙於處理七一前後各種事務，無暇聚頭協調新主席人選，由陳健波「多坐一會」亦是合適做法。

待「唞暑」過後才處理 免得選出後又有人離任

另有資深議員提醒，由於新政府副局長和政治助理尚未埋班，估計稍後仍會有若干議員轉跑道加入政府，為免選出後又有人離任，打亂佈局，大家寧可暫時「按兵不動」，等待暑假休會過後，才一併處理因各委員會正副主席空缺。

立法會本周三召開暑假休會前最後一次大會，周五如常有財委會會議。行會周二將就公務員加薪最終方案拍板，須交財委會審議通過，但由於程序問題，預料財會需於下周五（7月22日）加開一場特別會議，討論公務員加薪方案，相信亦繼續由陳健波主持。

陳振英接任呼聲高

有關新主席人選，目前以副主席陳振英接掌呼聲最高，他自2018年起擔任財委會副主席，與陳健波合作無間，不時公開互相誇獎，相信以他的經驗，接任財委會主席較易「上手」。

有資深議員亦指，財委會是立法會繼大會及內務委員會後，最重要的委員會，負責審批政府財政撥款，政府如有特別需要，如「防疫抗疫基金」等，需要財委會加開特別會議，亦須與財委會主席打交道，因此主席人選必須溝通能力相當高，能與政府配合之餘，亦不能予人「太易話為」感覺，相信陳振英是合適人選。

至於若陳振英接掌財委會，意味副主席一職將懸空，目前未有具體人選。據悉建制內部有默契，2022年立法會任期首年，所有重要委員會的正副主席，都不會由新議員擔任，以免有「甩轆」情況。因此，副主席一席預料會由舊人接任，而今屆議會有三分之二議員是新人，加上資深議員當中有不少都身兼行會成員或是其他重要委員會的正副主席，可能的人選已經為數不多。亦有議員指，財委會以往是拉布主戰場，選舉改制後，劍拔弩張場面已消失，加上並非每個項目都要再經財會審議，認為由新人擔任副主席亦無不可。