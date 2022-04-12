保就業2022│立法會財委會通過430億撥款　羅致光：會盡快公布細節

第5波疫情打擊經濟，政府即將再次推出「保就業」計劃，向僱主補貼僱員5月至7月的工資，每名全職僱員可劃一補貼8,000元，兼職僱員則有4,000元補貼。立法會財務委員會今日(12日) 審議向防疫抗疫基金注資430億元的申請，提供撥款推行「 2022 保就業」計劃 ，經過3小時會議後，撥款獲得通過，預計本月尾開始接受申請，下月尾開始發放資助。



對於執行細節，勞工及福利局局長羅致光解釋，以簡單資料例如強積金記錄可加快審批，而於相關限制下，5、6、7月每月申請的人數可以不同，企業可以視乎需要增聘人手，以達政策目的；政策創新與統籌辦事處總監何珮玲則指，為方便以2020年保就業計劃數據作申請的企業，今次會再次與當時的代理人合作，因資料齊全有助加快審批。



立法會議員、勞聯主席林振昇質疑，65 或以上的僱員未必有強積金戶口，擔心開戶未能趕及申請，建議當局考慮以早前的收入作證明；工聯會議員陸頌雄形容，2020年的保就業計劃是「慘痛」經歷，又指收到不少基層打工仔投訴，質疑人數限制對僱員不公，「如果有公司人多的話，會否出現有些同事有8,000元，有同事因沒有名額，而不能受惠？」；建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓則對計劃成本以及濫用的情況表示擔心。

立法會財務委員會今日通過向防疫抗疫基金注資430億元的撥款申請。（網上會議截圖）

羅致光表示，65歲或以上僱員要開啟強積金戶口作申請證明，因領取資助人數要同強積金戶口數目吻合，5月遞交記錄後會確定申領人數是否一致，確保僱主遵守規定。他又指，不可能說這筆錢給了某一名僱員，因資助目的是給僱主用作支薪，減低成本，令他可考慮在5、6、7月調升服務量，強調5、6、7月每月申請的人數可以不同，企業可以視乎需要增聘人手，以達政策目的。

羅致光指領取資助人數要同強積金戶口數目吻合。（網上會議截圖）

對於違規情況，他指若受惠僱員較申請資助名額少時，會於下月申請扣減差額，通過撥款後會盡快定細節，再向公眾公布、解釋，又笑言如申請500名額，但出糧只有300員工受惠是「太離譜」，會調查一下。何珮玲透露，2020年計劃中，僅4%僱主聘用人數與申請人數差額較多，對違規僱主已追回約16億元，已佔近90%。

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