公務員事務局再辦座談會　李家超：將習近平講話精神融入工作

公務員事務局今日（7月11日）在政府總部舉辦第二場「國家主席重要講話精神」座談會，由特首李家超主講，讓與會者深入了解國家主席重要講話的精神，是繼上周後另一場同類座談會。



國家主席習近平於慶祝香港回歸祖國25五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上發表重要講話，提出「四個必須」：必須全面準確貫徹「一國兩制」方針；必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一；必須落實「愛國者治港」；必須保持香港的獨特地位和優勢。習近平另外對新一屆政府提出「四點希望」，包括着力提高治理水平；不斷增強發展動能；切實排解民生憂難；共同維護和諧穩定。

李家超在座談會上重申，習主席的重要講話具有重要的里程碑意義，為特區政府未來五年施政提供了重要指引。他鼓勵特區政府領導官員及公務員把握習主席重要講話的核心要義，融入自身工作之中，共同努力提升治理能力和效能，提升香港競爭力，工作以解民困為本，創造社會和諧和穩定，並自覺尊重和維護國家的根本制度。政務司司長陳國基亦在座談會上分享感受。

是日超過200人出席的座談會，主要是首長級薪級表第三點或以上的公務員，以及首長級丙級政務官人員。