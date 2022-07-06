民建聯舉辦座談會　譚耀宗：習近平講話為爭拗已久問題指明道路

國家主席習近平七一訪港發表講話，民建聯今日（6日）晚上網上舉辦「學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會」，由全國人大常委譚耀宗、全國政協副主席梁振英擔任主講。



習近平表示「一國兩制」是好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持，梁振英形容是「定海神針」。

李慧琼指要深入地區向市民宣講

座談會由全國政協委員、民建聯主席李慧琼主持。李慧琼表示：「民建聯當前和今後一段時間的重點工作，就是認真學習貫徹落實習主席重要講話精神，除了在民建聯黨內持續開展學習貫徹工作，還要深入地區、向市民進行宣講，將習主席重要講話精神帶進社區。」

習近平指「一國兩制」長期堅持 梁振英：定海神針

習近平表示「一國兩制」是好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。梁振英形容上述說法是「定海神針」，掃除社會上過往的猜測。他建議學習國家的重要文獻文件，包括習近平在在2017年十九大報告中關於「一國兩制」的論述，以及2018年對香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年代表團作的重要講話。

民建聯在7月6日晚上網上舉辦「學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會」。

而譚耀宗則表示，習近平在疫情不穩下仍訪港發表重要講話，反映對特區的高度重視和關懷並支持香港同胞。他提到，習近平講話中談及「保持普通法制度」，是希望香港未來將進一步發揮普通法的優勢，配合國際金融中心發展。

此外，習近平提到，香港堅持實行行政主導體制，行政、立法、司法機關依照《基本法》和相關法律履行職責，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合，司法機關依法獨立行使審判權。譚耀宗認為，說法是為香港争拗已久的問題指明了道路。

陳勇指公務員應該認真學習

港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇指，所有公務員都應該認真學習習主席的七一重要講話內容，而習主席重要講話中提到「一國兩制」會長期堅持，也給予國際很大的信心。

多名有官職的民建聯成員亦有參與座談會，包括財經及庫務局局長許正宇、政制及內地事務局副局長胡健民、財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉、商務及經濟發展局副局長陳百里、民政及青年事務局局長政治助理張進樂。