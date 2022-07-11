公務員學院講座講解淨零排放　楊何蓓茵：裝備公務員配合國家發展

公務員學院舉辦「特區成立25周年：展望與前行」講座系列，首場講座與金融學院合辦並於今日（7月11日）舉行，主題為「邁向淨零排放與可持續發展機遇」。



講座在學院位於北角政府合署的院址進行，共約90名首長級和高級公務員出席。公務員事務局局長楊何蓓茵在講座致辭時表示，此系列從不同角度探討國家的發展策略，以及香港在當中的機遇與挑戰，藉以裝備公務員，在工作上更好地配合國家和香港特區的發展。

她提到，香港作為國際金融中心，在達致淨零排放的目標的過程中將有大量機遇發揮優勢，貢獻國家發展。此外，減排與可持續發展是改善市民生活的重要一環，亦與國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話中，對特區政府的「四點希望」，包括着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難和共同維護和諧穩定，都有所呼應。她希望的講座有助啟發同事思考，如何在減排與可持續發展事宜上和在自己的工作範疇中實踐。

講座中，有金融學院行政總裁郭國全分享香港在邁向淨零排放的概況，隨後進行專家討論環節，由畢馬威中國合夥人及環境、社會及管治服務香港主管合夥人吳柏年主持，講者包括中華電力有限公司企業發展總裁莊偉茵、太古地產有限公司技術統籌及可持續發展總經理邱萬鴻博士、環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明及法國巴黎銀行亞太環球市場部可持續金融主管常務董事黃超妮。講者分別談及如何透過推動淨零發電、節能建築及綠色運輸達致淨零排放，並探討香港作為國際綠色金融樞紐的機遇。