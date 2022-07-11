習近平七一講話｜公安部：堅決維護港長治久安　完善便利居民通關

內地公安部黨委書記、部長王小洪今日（7月11日）主持召開公安部黨委（擴大）會議，學習國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的重要講話精神，研究貫徹落實意見。會議強調，要認真學習貫徹習近平重要講話精神，充分發揮公安機關職能作用，堅決維護國家安全和港澳長治久安，確保「一國兩制」事業行穩致遠。



會議指出，「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定，強調要充分認識維護好、落實好中央對港澳全面管治權的重大意義，增強憂患意識，樹立底線思維，嚴厲打擊懲治各種分裂顛覆滲透破壞活動，堅決維護國家主權、安全和發展利益。要繼續堅定支持香港警隊等紀律部隊發揮主體主責作用，不斷鞏固香港社會面平穩向好局面。

會議要求，要和有關部門密切協作，統籌維護國家安全和港澳經濟社會發展需要，為高質量推進粵港澳大灣區建設、推動港澳更好更快融入國家發展大局創造良好環境。要全力落實中央惠港惠澳政策，完善便利居民通關、車輛來往、證件辦理以及在內地學習、就業、生活的政策措施，進一步提升港澳居民融入感、獲得感、幸福感。要支持配合香港特區新一屆政府有關工作，助力解決一些與港澳市民利益息息相關的深層次問題，促進港澳社會事業發展進步。