青年團體辦習講話分享會　容海恩：展示中央認可一國兩制實踐成果

國家主席習近平在慶回歸典禮暨第六屆香港特區政府就職典禮發表重要講話，各界連日舉辦多場「學習會」。今日（9日）新界青年聯會、粵港澳大灣區青年總會、青研香港等幾個青年團體亦舉辦分享會，新民黨立法會議員容海恩、全國政協委員凌友詩及全國港澳研究會理事王春新擔任主講嘉賓。



容海恩表示，習近平親臨香港，展現出中央認可「一國兩制」事業在香港實踐成果，以及對香港未來發展的大力支持。她引用習講話中的「四個希望」，已為香港未來長遠發展指明道路，各界應充份領悟，通過自身積極融入國家發展大局來帶動香港融入國家。

容海恩提到，香港除了要準確落實「一國兩制」，亦要認識粵港澳大灣區的發展潛力及對香港的意義。她呼籲政府和各界大力發展青年工作，擴寬青年上流空間，發展創科產業。

凌友詩指，習講話清晰看到中央對「一國兩制」的論述，在歷史的進程中不斷調整。她認為，習近平對「一國兩制」的新論述是以整體、全局為出發點，以國家民族的生存、發展和復興為落腳點。

王春新則提到習近平講話中的一句：「香港是機遇與挑戰並存之地，但機遇大於挑戰。」王春新建議，香港須抓住國家發展機遇，對接「十四五規劃」、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」三大戰略，以「創新驅動」為發展點，打造國際科技創新中心和「一帶一路」樞紐。