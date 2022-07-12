特區政府回應美國駐港總領事臨別演辭　指國安法確保香港繁榮穩定

美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）今年任期屆滿，其臨別演辭指，中國政府在香港實行國安法，削弱香港自治權，又以模糊定義「國家安全」，營造令人恐懼和脅迫的氛圍，敦促北京重新建立承諾給予港人的基本權利和自由。

特區政府發言人今日(12日)凌晨發表回應，指演辭内就《香港國安法》的評論，乃不公平的指控，與事實不符。



發言人指出，《香港國安法》第四條規定香港特別行政區（香港特區）維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特區居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》（《公約》）和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由，包括集會、遊行、示威的自由 。然而，《公約》所確認的一些權利和自由並非絕對，可以保障國家安全及／或公共秩序等為由受到限制。這原則在所有國家或地方（包括香港）也適用。

發言人又指，《香港國安法》規定的四類危害國家安全的罪行定義清晰。這些罪行亦與其他司法管轄區的國家安全法所訂罪行相似。 發言人表示，《香港國安法》讓香港由亂變治，確保『一國兩制』行穩致遠，確保香港長遠繁榮穩定，會繼續防範任何危害國家安全的行為。任何人或機構不論背景，違法必究。