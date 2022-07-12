民研：47%受訪者信任特區政府　57%對一國兩制有信心

香港民意研究所發表市民對兩岸三地政府與「一國兩制」信心調查，發現市民對香港特區政府的信任度顯著上升，由6月20至24日的40%上升至7月4日至7日的47%，是2018年9月以來最高。



特區政府信任淨值升11個百分點

民研在7月4日至7日進行電話抽樣調查，訪問1,003個市民。有47%受訪者表示信任特區政府，較6月20至24日上升7個百分點。不信任的有31%，較上次調查下跌4個百分點。信任淨值為16個百分點，較上次調查升11個百分點。

對中央政府的信任變化不大，最新報51%，下跌1個百分點，而不信任比率為30%，亦下跌1個百分點，信任淨值為21個百分點不變。

至於台灣政府，受訪者信任比率下跌兩個百分點至17%，不信任比率上升3個百分點至40%，信任淨值下跌5個百分點至負23個百分點。

調查顯示，受訪者對「一國兩制」和香港前途信心上升。（資料圖片）

一國兩制及香港前途信心 2013年3月後最高

其他問題方面，57%受訪者對「一國兩制」有信心，較上次大升11個百分點，是2013年3月以來最高。沒有信任的有37%，較上次下跌10個百分點。信心淨值為20個百分點，大升21個百分點。

此外，58%受訪者對香港前途有信心，是2013年3月以來最高，37%沒有信心。68%受訪者對中國前途有信心，25%沒有信心。