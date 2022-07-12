收地刊憲前夕始落區諮詢　涉本地製冰廠德保雪粒　新思維斥欠溝通

政府在收地過程中，經常被指溝通不足，不少商戶和住戶受影響。新思維聯同屯門藍地及亦園地區的村民代表，及德保雪粒和捷興汽車兩廠戶見記者，指政府開發鄉郊地區時，沒有計劃、通知和討論下，要求收回市民在鄉郊居住及從事商業活動地方。



是次受影響住戶約400至500戶，廠戶員工人數約700至800人。村民代表形容政府「僞善」、「假諮詢」，批評政府收地「侵佔私產」。新思維副主席黃俊瑯批評政府在執行安置賠償時欠溝通，或會導致苦主愈來愈多的惡性循環。



新思維聯同藍地村民召開記者會，指政府收地過程欠缺溝通。（張浩維攝）

代表指廠房購地建廠 有實際經濟價值

受影響土地主要為棕地，當中包括德保雪粒及捷興汽車兩廠戶。村民代表曹錦明形容政府「僞善」、「假諮詢」，認為只因受到村民及區議會壓力才派員入村進行一次諮詢，但第二天已在政府憲報公布收地。

曹錦明稱村落範圍大，承認有八九成農地被用作非法棕地作業，但強調廠戶及居民踏實在該處生活與工作，指政府將有實際經濟價值的用地收回。他指冰粒廠及車房雖位處農地，但皆是真金白銀購地建設得來，而村民在該地生活超過50年。他認為政府「一刀切」會令居住多年的村民無家可歸，或淪爲劏房戶，形容十分可悲。

覓地重置十分困難 「最基本應有妥善安排」

兩廠戶均表示希望不拆不遷。受影響廠戶德保雪粒代表陳衍行指公司開業40年，投資巨大，服務全港餐飲業冰粒市場四成以上，亦為建築業及街市提供用冰，對收地感彷徨及不滿。他表示曾嘗試尋找土地重置，但「全部都無遠景」，稱政府沒有溝通，「見農地改變用途，就當棕地去搶」。他認爲如必須拆，最基本應有妥善安排及安置。

捷興汽車代表陳鋆霖稱安置設廠十分困難，他尋找到適合重置的土地的價格，都是估計賠償額兩至三倍以上，而向地政署申請改變土地用途有一定風險。他補充如政府一定要收地，他們會合作，但大前提是要有人向他們將清楚整個安排，希望政府「畀少少心機同我地傾」。

黃俊瑯認為儘管政府安置賠償政策有改善，但諮詢過程執行則沒有改變，賠償方案上亦缺乏系統性方法與村民溝通，沒有平衡發展與小市民利益，導致愈來愈多苦主。他認爲政府在發展北部都會區時如沒有改善執行方法，會一直惡性循環。

黃俊瑯稱，會去信發展局及城規會表達立場，希望相關部門安排會面，而立法會議員狄志遠亦不排除在議會有其他跟進行動。