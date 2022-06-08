錦田南公營房屋項目15%業權人拒納補償　四成寮屋戶安置申請未批

政府去年3月就元朗錦田南公營房屋發展項目，收回108幅私人土地，預料可提供8,100伙房屋單位，最快2026/27年起陸續入伙。收地歷時逾一年，發展局局長黃偉綸今日（8日）書面回覆立法會議員質詢指，整個項目有227位寮屋住戶受影響，截止上月底，只有49個合資格住戶已完成入伙手續，另有60戶不符合補償資格，佔整體逾四份一，另有92戶的安置申請仍在處理當中，佔整體達四成。



政府收回108幅私人土地，以落實錦田南公營房屋發展計劃。（土木工程拓展署圖片）

黃偉綸書面回應議員周浩鼎質詢時指，地政總署在去年3月4日根據《收回土地條例》等，在項目涉及的108幅私人土地張貼收回土地公告，受影響的私人土地業權已於同年6月5日復歸政府。合資格的寮屋住戶可獲安排入住房委會的公屋單位，或房協發展和管理的專用安置屋邨。

不接受安置的寮屋住戶如符合相關資格，則可申領「核准特惠津貼」。當局表示，地政總署已向選擇申領核准特惠津貼及／或住戶搬遷津貼的合資格住戶作出津貼建議，有關津貼，將於今年年中住戶離場時發放。

60戶不符安置補償資格 原因包括在港擁有住宅物業

整個項目共影響227位住戶，截至上月底，只有49個合資格住戶已完成入伙手續，申請仍在處理中的達92戶，佔整體達四成。另有60戶並不符合補償資格，包括住戶在港擁有住宅物業、本身已是公屋租戶、涉及的構築物沒有寮屋登記等。

業權人補償級別升至第一級別 已接納補償亦可獲「追加」

至於土地業權人的補償方面，將會根據上月初生效的新分區補償制度，將其補償級別由以往的乙區提升至「第一級別」，亦即有關業權人將可獲「追加」賠償。惟截止上月底，108位業權人中，僅53人接納特惠補償建議，有16人不接納建議並表示會向政府提交法定申索，餘下的39位土地業權人則未有回覆。