前廳交流會議員「摩拳擦掌」 陳紹雄前夕確診添陰霾

特首李家超今日（13日）將率領司長、副司長及特首辦主任，與立法會議員舉行首次前廳交流會。不少議員都「摩拳擦掌」，準備向政府高層反映個人主張，更擔心交流時間不夠。



不過在事前一天，選委界議員陳紹雄快測確診新冠病毒。有個別議員私下表達關注，擔心有議員受到感染而不自知，增加播疫風險，導致「火燒連環船」。但據悉，議員間的主流意見認為不須擔心，今日的交流會亦照常舉行。



新政府開宗明義重視行政立法關係，不斷增加與議會交流次數，但議員向政府官員表達意見，機會向來僧多粥少。

新思維主席狄志遠表示，有多達3個議題想重點表達，包括行政立法關係，新思維會建議政府善用副局長與立法會聯繫，妥善跟進議員的建議。另外他亦擬提出區議會應保留全面直選、善用諮詢委員會。不過由於時間有限，「一節30個人，得30分鐘，應該都講唔到好多嘢」，新思維內部要仔細商討哪個才是重點，來不及表達或會書面補充。

新界北直選議員張欣宇指出，主要希望表達的內容包括產業政策頂層設計、中電事故跟進、青年人心回歸等，會盡量爭取機會發言。

陳紹雄昨日快測陽性。（資料圖片）

陳紹雄前日出席多場會議

不過交流會前夕，爆出陳紹雄確診一事，據聞亦有議員擔心活動會否受影響。陳紹雄昨日早上先在立法會5樓，與文化體育及旅遊局的官員討論西九文化區事宜，據了解會面有數名議員參與，包括選委界江玉歡、吳傑莊等，直選議員梁文廣、楊永杰等人也曾短暫參與。

陳下午則先後參與發展智慧城市事宜小組委員會，以及出席環境事務委員會會議，兩者皆有十多名議員同場。

有議員擔心「火燒連環船」

有不願透露身份的議員向筆者反映，即使陳紹雄染疫後未有前往前廳，萬一有議員在周一受到感染而不自知，明日前廳交流會雲集政府最高層的核心官員，擔心有「火燒連環船」危險：「快測敏感度較低，病毒量較高才驗得出，陳紹雄是今日（指周二）才陽性，肯定他在周一時已受到感染。」

有另一議員私下指出，前廳交流會原意良好，正常而言應十分期待，只是在疫情反復下，將最重要的官員集中在同一地點，即使大家不除口罩也無可否認存在風險，未知「大主席」會否有進一步的防疫安排。

陳克勤：曾坐陳紹雄身旁 期間無人除口罩

民建聯副主席陳克勤回覆查詢指，在環境事務委員會會議上，坐在陳紹雄旁邊，不過由於他同時間有另一個會議須參與，因此只是逗留在陳紹雄旁邊數分鐘，期間兩人都沒有除下口罩喝水，相信風險不大，祝陳紹雄早日康復。他又指，議員現時每日都會做快測，確認沒事才到立法會上班，將風險降到最低，不擔心影響前廳交流會安排。

吳傑莊則表示，前日早上會議期間，眾人都沒有除下口罩，相信傳播風險不大。