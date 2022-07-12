前廳交流李家超明早打頭陣　為活躍FB解畫：展示性格看法助溝通

特首李家超今日（12日）出席行政會議前見記者，交代上周在立法會答問會提到的各項工作進度。他透露，上周建議定期與立法會議員舉行「前廳交流會」，明日早上會舉行首次會面，為時一個半小時。此外，上周建議成立的4個工作小組，今日會召開會議。



新設四工作小組今首次開會

李家超指，明日會進行與立法會的第一次前廳交流會，由上午9時15分開始，10時45分完結，因11時將舉行立法會大會，其他具體安排由立法會決定。他指，未來這種交流會將成為常設機制，作為一個起點，讓官員議員有互相認識交流跟進機會。他將帶領3名司長、3名副司長和特首辦主任「打頭陣」。

立法會主席梁君彥透過發言人表示，歡迎行政長官李家超迅速地安排於明天早上，親自率領6位正、副司長出席交流會，活動分三節每節半小時，分批與議員交流，就市民關注的不同事項交換意見。他相信這面對面的恆常交流，有助行政立法建立更緊密協作關係：「特別是政府可在政策醞釀階段，就聽取到議員的意見，更『貼地』地了解市民聲音，相信這會令政策更有成效，令廣大市民更受惠。」

李家超上周也提到會成立4個工作組，包括「土地及房屋供應統籌組」、「公營房屋項目行動工作組」、「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」和「地區事項統籌工作組」，今日都會召開第一次會議。他指出，小組成立7日之內便召開首次會議，對進度及官員積極性感到滿意。

立法會主席梁君彥。（資料圖片）

行會將放暑假 李續為施政報告聽意見

行政會議今日開會後將會休會，復會安排另行公布，但李家超指，期間不同專題小組將有內部討論，以及就某些事情與相關部門研討，有需要時也會召集成員召開特別會議。

李家超上任後活躍於社交網分享工作和生活點滴，被問到是否有助修補社會撕裂及增加市民信任，他指任何人如果更了解政府運作，包括其本人的性格如何、對事物的看法，有溝通和了解、增進認識，對事情總會有幫助。他表示，除了社交媒體上的溝通，也承諾會接觸不同界別的人士，進行10月施政報告的準備工作，期間會聆聽不同人的意見和想法，他和司長也會嘗試接觸不同人士。