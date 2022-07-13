上屆政府開支大增　派消費券影響大　許正宇：現時不宜調整利得稅

近年抗疫開支大增，政府財政情況受到關注。自由黨立法會議員邵家輝向財經事務及庫務局局長許正宇查詢第五屆政府財政狀況。許正宇表示，衞生、經濟和社會福利增長較大，但認為暫時不適宜調整利得稅稅率。



衞生開支達1628億 經濟開支勁升至1067億

邵家輝問到第五屆政府開支大增的項目，以及有否評估開支增加會否對政府財政構成沉重負擔。

許正宇回應指，第五屆政府即林鄭月娥政府，較上一屆開支大增的三大項目，分別為衞生、經濟及社會福利。衞生開支由2017至18年度的711億元增長至2022至23年度的1,628億元，經濟開支由164億元增至1,067億元，而社福開支由703億元增至1,200億元。

開支主要應對人口增長、派消費券、改善福利

衞生開支增長主要按人口增長及人口結構而調整，例如醫管局加強服務，以及應對長者醫療判開支增長。此外亦有增撥款項推動基層醫療，例如設立地區康健中心。

經濟開支大增最主要連續兩年派發消費券，社福開支增長則因為政改善多個範疇的福利，例如長者服務、兒童照顧等。

許正宇表示，政府認為暫時仍不適宜調整利得稅稅率。（張浩維攝）

暫無新削減開支措施

許正宇表示，政府一直恪守審慎理財、量入為出、「應使則使」的公共理財原則，而政府已強調開支要進入整固期，並在2022至23年度推出節流計劃，在不影響民生開支的前提下，削減部門經常撥款百分之一。由於節流計劃是長期實行，今年度不會再推出新的削減開支計劃，同時會審慎考慮涉及經常開支的新項目，並嚴格控制公務員增長。

開源方面，政府在去年8月調整股票印花稅率，預計每年收入增加約120億元，到了2024至25年度，將會就住宅物業引入累進差餉制度。鑑於經濟環境及疫情影響，企業和市民普遍仍面對相當的財政壓力，政府認為暫時仍不適宜調整利得稅稅率。