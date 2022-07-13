麥美娟：仍在構思18區關愛隊　林筱魯憶抗疫倒瀉籮蟹：冀汲取教訓

立法會法律界議員林新強在立法會，質詢政府如何協調社會組織，共同推動落實施政理念。民政及青年事務局局長麥美娟舉例，政府一直透過青年發展委員會及其他地區平台與持份者聯繫，保持雙向交流。林新強則批評，回應只反映政府制定政策有聆聽社會組織聲音，但實際可以「意見接受，態度照舊」，要求當局研究及改革與各社會組織協作機制。

選委界議員林筱魯則指，不懷疑政府「有心」與社會組織合作落實政策，但形容在防疫抗疫一役中，政府在推動社會組織落實防疫政策上「倒瀉籮蟹」。麥美娟則指，未來成立「十八區關愛隊」時會汲取抗疫經驗，透露關愛隊如何運作仍在構思，歡迎各界就關愛隊運作和架構提意見。



林新強批政府大可「意見接受、態度照舊」

麥美娟表示，政府不少計劃在落實時都與社會組織合作，包括該局一系列内地實習、交流計劃，都透過社會組織協助落實；而不同分區委員會如滅罪委員會、防火委員會等，都會主導及落實政府項目。她說各部門都在各自領域，與持份者及社會組織協作推動政策，強調政策制訂、落實與跟進時都有與社會組織協作，務求政策達到既定目標。

她指，日後成立由特首李家超提出的「十八區關愛隊」，將更有效利用社會組織人脈及資源做好地區服務工作。工聯會陸頌雄問及，關愛隊會否吸納防疫抗疫時合作過的組織，麥美娟稱具體運作尚在構思，歡迎各界就關愛隊運作和架構提意見。

狄志遠：不少團體反映與官員溝通困難

社福界狄志遠反映，自己接觸的很多社會團體都表示與官員溝通十分困難，問政府有否考慮在各諮詢委員會撥出一定比例席位，容納社會團體代表。麥美娟回應指，現時各政策局下的委員會組成除了業内人士，也有考慮相關社會組織代表。她聽到議員意見，在決定委員會組成時會作考慮。