專訪｜孫東：安心出行明年2月自然實名制　親剖不設追蹤功能原因

李家超政府上任後，頻頻出招調整抗疫政策，醫務衞生局局長盧寵茂日前提出「安心出行」實名制，仿效內地設「紅黃綠」健康碼，惟最新又傳出「安心」並非全民實名制。

創新科技及工業局局長孫東接受《香港01》訪問時表示，「安心出行」角色從未變，即沒有實名追蹤功能，但由於電話卡實名制明年2月23日實施，而「安心」與手機綑綁，屆時便自然而然具實名制功能，「兩件事情最終走到一起」，但由現在至明年2月，「安心」並不設實名制。

他強調「安心出行」沒有追蹤功能，市民毋須擔心，又說倘社會對某項政策有強烈反對聲音，政府亦不會照推。



創新科技及工業局局長孫東。（李澤彤攝）

孫東：「安心」升級助識別患者

盧寵茂提出引入「紅黃碼」引起社會爭議，特首李家超周二稍為降溫，指「紅黃碼」適用範圍狹窄，只包括兩組人士：「紅碼」只針對新冠確診者，「黃碼」只限經機場抵港檢疫人士。

新任創科局長孫東表示，最重要是做到精準抗疫，局方會全力配合特首及醫務衞生局新舉措，「我們不想採取一刀切的政策，希望讓香港老百姓恢復正常生活，減少出行限制，這是最根本的出發點。」他指抗疫需因時制宜，一切變化的出發點，是希望盡最大可能恢復正常生活及營商，令大多數人能有更大自由。

孫東指，現時「安心出行」只記錄疫苗接種資料，專家意見認為更加關鍵的指標，是識別核酸陽性患者，「要在『安心出行』基礎上，把這個重要因素體現出來，比如說一個人明明是核酸陽性，但現時的『安心出行』不能把他識別出來，他去餐廳吃飯、去哪裡，跟大家還都一樣。如果通過新系統，把它體現出來，確認他是『紅碼』，只能在家隔離，總體來說對社會是利好因素。」

設「黃碼」可縮短酒店檢疫時間

醫衞局正與創新科技及工業局商討優化「安心出行」，孫東指，通過升級「安心出行」系統，有助加強識別患者，例如經機場抵港人士，目前仍需在酒店隔離檢疫7日，社會有呼聲要求縮短，倘增設「黃碼」制度，有效把這些人加以區別、規範，「縮短他們回港之後在酒店隔離的時間，這是好事，只要我們把這個事情跟市民解釋清楚，我相信絕大多數的市民會接受。95%以上、甚至更多的人都不受影響，反而更安全。」他稱目前未有落實時間表，但會快速推進。

「紅黃碼」日後擴適用範圍？ 孫東：社會反對大難照推

對於「紅黃碼」制度日後會否擴大適用範圍，例如密切接觸者、需接受強檢人士被轉「黃碼」，孫東指，創科局在政策上主要起配合作用，而政府決策是總體考慮、了解各方意見，「不用擔心政府推出一個政策，在社會得到強烈反對，我們還是要推。」

他在訪問中不止一次表示，「『安心出行』就是『安心出行』，角色、定義從沒有變化」，即沒有實名追蹤的功能，但他特別提到立法會早前通過電話卡實名登記制度，明年2月底實施，屆時「安心」便具有實名制功能：「『安心出行』一開始推行時沒有實名制的考量，但由於通過新的電話實名登記，從明年2月23日開始，所有電話都是實名登記，而『安心出行』又是跟手機緊密綁在一起，那麼屆時流動電話自然而然有了實名功能，這是兩件事情最終走到一起」。他指由現在到明年2月，「安心出行」並無實名制，而目前全港約一半電話是實名登記，跟「安心」綑綁。

至於私隱問題，孫東強調「安心出行」沒有任何追蹤功能，目前亦不具備條件，因香港未有完整中央數據系統，「從各個方面來講，我們現在、接下去也沒有意願在『安心出行』對全體市民作追蹤，這不可能，市民不用擔心」。他提到，香港要建立智慧城市，政府內部之間要打通數據，為市民更好服務，但強調這與「安心出行」無關。