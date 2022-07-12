健康碼︱防疫採「無專家狀態」？　盧寵茂決策一夫當關有別前任

新一屆政府上任一個多星期，防疫工作已動作頻頻，先是暫緩個別地區航班熔斷機制、成功增加內地健康驛站每日名額，再到今星期公布採用「健康碼」模式，以「紅碼」、「黃碼」限制若干人士出入特定類別處所。醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府的目的是做到「精準防疫」。

據了解，上屆政府成立跨部門督導委員會暨指揮中心，並委任4位專家顧問為政府防疫抗疫提供意見，但新政府上任後，專家顧問團未正式「埋班」，因此近日政府防疫政策，基本上是盧寵茂本人檢視數據後下的決定，與前特首林鄭月娥每有重大決策前都先徵詢專家顧問意見的模式相當不同。有政界人士認為，未知政府往後是否有意再次委任專家顧問，但暫時看來盧寵茂決策模式比過往更果斷、可取，及時填補漏洞。



▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



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政府換屆專家組去向成疑 許樹昌：須待政府公布

上屆政府於2020年1月疫情爆發之初，成立跨部門督導委員會暨指揮中心，並成立專家顧問團，委任4位公共衞生方面的頂尖學者，包括港大醫學院院長梁卓偉、時任港大公共衞生學院院長及臨床教授福田敬二、港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。其中福田敬二已於去年底退休，到美國開展退休生活。

在政府防疫政策中，專家顧問團扮演重要角色，林鄭月娥十分倚重專家顧問的意見，與他們頻繁開會。其中今年1月第五波疫情爆發，政府初時未有即時收緊社交距離措施的想法，但林鄭月娥承認，梁卓偉於1月4日晚的一個WhatsApp訊息，成為改變政府態度的關鍵。在疫情高峰期間，梁卓偉、袁國勇、許樹昌三人亦經常接受傳媒訪問，成為大眾市民了解疫情的「風向標」。

不過於政府換屆後，專家組去向成疑，上述三名專家近期都已減少公開發言。有傳媒昨日指，李家超七一上任至今，其專家顧問團尚未正式組成，遑論「開工」。筆者上周日起分別向特首辦及醫務衞生局查詢專家顧問組的去向，截稿前未獲回覆。許樹昌則簡單回覆筆者指：「請等待政府的公布，無補充。」

有政界人士認為，許樹昌的回覆足以暗示專家組在上屆政府落任後已「散班」，而據其了解，現任特首李家超與林鄭月娥「事必躬親」的作風不同，相當放手予問責官員執行決策，自身只抓大方向，因此近日政府作多項防疫政策調整時，背後決策基本上是盧寵茂「一夫當關」。

陳凱欣：盧寵茂有檢視多項數據 決策果斷

前食物及衞生局局長政治助理、立法會議員陳凱欣表示，根據其過往任職政府經驗，政府抗疫除向專家委員會顧問尋求意見，醫衞局內部、衞生防護中心都有很多專家，同樣可以向政府提供意見；況且盧寵茂近日出席立法會會議、接受傳媒訪問時，對每一項政策改動都有詳細解釋背後原因，例如7月8日起在指定酒店檢疫第3日須核酸檢測，是因為現時的病毒株一般會在感染後第3天發病，認為盧決策時都十分重視科學數據，不是隨意作決定。

她指，現屆政府實行健康碼模式、加強核酸檢測、要求居家隔離的確診患者配戴電子手環，其實都是上屆政府抗疫期間的漏洞，議員已經多次提出但未有顯著改善。「盧教授本身都是專家，對防疫政策有自己一套理念。新政府上任短短11日，就瞄準這些漏洞去改善，我認為是可取、有承擔、果斷的表現。」她相信有了健康碼，未來與內地洽談通關會容易得多，因政策已加強對接。

陳凱欣又認為，未知政府是否有意重新委任專家顧問團隊，但原則上如官員有意尋求公共衞生專家的意見，平時也可以問，不一定要讓其「掛名」當政府專家顧問，又指每個階段的需要都很不同：「如果下一階段防疫政策重點是提升科技應用、追蹤確診者，那相信傳染病專家也未必懂得解答，而需要科技專家，所以這不是鐵板一塊，完全視乎當下需要。」

湯家驊：局長已獲授權調整措施

行政會議成員湯家驊表示，醫務衞生局局長已獲授權調整防疫措施，程序上毋須一定要經過行會討論，個人完全支持「安心出行」實名制，以健康碼分式區分患者、高風險人士及無受感染人士，強調根據《公民與政治權利國際公約》，個人自由及私隱不能凌駕於公共衞生。