健康碼︱政府擬推「紅黃碼」　陳凱欣關注執行：入商場無人監測

醫務衞生局局長盧寵茂表示，將會盡快推行「安心出行」實名制，並引入「紅碼」、「黃碼」，限制有感染風險人士進出指定地點，其中「紅碼」人士須配合電子手環接受監察。多名立法會議員支持新措施，其中立法會旅遊界議員姚柏良認為，相關措施有助盡快落實減少抵港人士的檢疫日數，不過亦有議員關注執行問題。



▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



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梁熙：須盡早公布細節

民建聯衞生政策發言人、立法會議員梁熙歡迎新措施，認為相對要到隔離設施的確診者，居家隔離人士的行動自主度較高，因此亦有責任戴上電子手環，確保其不會離開居家範圍，以免病毒在社區擴散。不過梁熙提醒，留意到不少確診者都未必會向政府申報，政府或要考慮如何增加誘因，才能確保政策成效。

對於政府計劃推行「安心出行」實名制，引入紅、黃碼等，按風險識別不同風險人士，限制他們進出處所，梁熙指認同政策方向，認為必須做到精準防疫，社會復常的步伐才不會被打斷，期望政府盡快有具體細節，並做好宣傳，令市民尤其長者更了解運作。

立法會旅遊界議員姚柏良亦支持新措施，相信如果政策配合得宜，有助盡快落實減少抵港人士的檢疫日數，亦可防止可能出現的漏洞。他又認為，要令本港恢復與外界往來，其中一個「結」為航班熔斷，另一個則是酒店檢疫日數，現時當局已暫緩航班熔斷機制，等同解開一個結，希望政府盡快解開另一個「結」，建議政府採取「3+4」方案，即3天酒店檢疫、4天居家隔離，否則經濟將持續受影響。

陳凱欣關注執行問題：現時入商場無人監察

立法會選委界議員陳凱欣表示，贊成政府提出在「安心出行」程式中引入「紅黃碼」，以及本月15日起，居家隔離的感染人士需要配戴電子手環，認為更有助精準抗疫，亦有效填補去屆政府防疫的漏洞。

不過她關注執行問題，包括如何確保紅或黃碼的市民不能進入某些處所。她指雖然現時進入食肆等處所，市民需要主動掃瞄「安心出行」及疫苗通行證，但商場等處所則屬於「被動式」，無人能夠監察。她希望，政府可盡快解決相關技術問題，確保新安排順利。

陳凱欣亦支持「安心出行」實名制。她指雖然疫苗通行證已可實名追蹤，但當局追蹤需時，存在滯後情況，無法及時制止疫情傳播。她指如果疫苗通行證有助抗疫，近期疫情便不會反彈，因此贊成採取更嚴厲的措施。