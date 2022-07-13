政圈風聲｜前廳交流會變「小組討論」打卡點　一女子壟斷發言惹議

立法會今日（13日）舉行首次「前廳交流會」，特首李家超率領6名正副司長以及特首辦主任與一眾議員會面，共分為3節。綜合與會者表示，這場類似「小組討論」的活動，在具體政策進展上沒有明確推進，但一眾議員「醉翁之意不在酒」，都趁這場交流會與政府搭建聯繫、合照打卡，氣氛一片融洽，這亦達到李家超和不少議員原先預期目的。



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政府似視通「外關」為較優先要務

筆者與3場交流會的參與者討論過，多人都指出氣氛相對類似，不時出現「細聲講大聲笑」的場面。各人不斷「打卡」合照，其中政務司司長陳國基甫一坐下即與議員交換私人手機號碼，講明凡是重要議題「有咩要跟，直接搵我」。

議員各自提出自身關注的議題，其中實政圓桌田北辰表示提出了多個議題，如青年向上流動、港鐵可加可減機制、增加旅遊景點等；民建聯葛珮帆則提到本港創科、會計、金融等專業界別人才短缺的問題，以及假難民問題等。

在眾多議題中，通關自然是3場交流會議員的共通關注點。有選委界議員透露，政府雖然不敢公開言明，但觀乎官員在交流會上的回應，現時已經明顯將通關的重心放在對外通關方面，「始終對內地通關唔容易，但外來檢疫個問題，日日影響緊香港人生活同埋國際地位，而處理起上嚟亦都較快。」

前廳交流會首次舉行。

未有重大政策進展 議員建議可帶執行部門出席

不過有議員坦言，李家超固然十分留心聽議員的意見，承諾跟進建議，但其實會上沒有談出什麼重大的政策進展，大家其實「項莊舞劍，意在沛公」，旨在透過是次交流會「開好個頭」，與官員建立關係，總比在會議廳內「硬綁綁」的形式來得融洽。

亦有議員指，其實如果要推進政策，日後的交流會不一定要由特首親自領軍，反而派出一些執行部門的官員，如署長等層級，可更加聚焦、更有實效。特首是次親自帶隊，可以說是「以身作則」，現時聯繫已經建立，接下來政府就要拿出成績，讓公眾見到行政立法關係改善，真的對施政有幫助。

一女子「壟斷發言」 同組感無奈

話說回來，在交流會期間亦不乏一些軼事。例如特首辦方面原先預期，分組討論期間可能會有「流水式」換位的現象，即交換所在的小組位置，但有議員反映時間不足，甚至笑言「感覺有啲似speed dating（快速約會）」，有點尷尬，因此沒有換位，留在一開始所選的小組。

此外，雖然田北辰指其所在的小組，各人時間控制十分好」，「積極之餘又自律，盡量兩分鐘內完成發言」，但並非每一組的議員都那麼「幸運」。其中，有參加第三節交流會的選委界議員苦笑指，身處的小組只得4位議員和律政司正副司長，但30分鐘的交流會時間，選委界議員陳曼琪一個人就發言十多分鐘，談及大量法律議題，連同大主席梁君彥發言，以及官員回應，已經沒有機會發言。該人無奈表示：「原本以為律政司呢一組冇咁多人，應該有啲機會講嘢，但最後都係冇。」

李家超表示，希望這類交流會可以成為常態，但由於是日會議完成後，立法會將會「唞暑」。據了解，特首辦和立法會就休會期間是否繼續舉行前廳交流會未有最終決定，但知情人士透露，暫時看來機會不大，相信要待復會後才有，期間議員可以其他形式與官員交流。