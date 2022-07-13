前廳交流會︱跨黨讚效果超期望　議員多關注通關李家超允跟進

特首李家超今早（13日）率六司出席首場「前廳交流會」，民建聯主席李慧琼會後表示歡迎今次的交流會形式，令立法會可更好發揮監督政府及配合政府的工作。她指，民建聯向特首及官員反映三方面問題，包括對外及對內通關的意見，了解到特首與醫務衞生局局長盧寵茂在抗疫通關問題上爭分奪秒處理，希望在與內地通關檢測上可以做到「一地一檢」，省卻程序。

實政圓桌田北辰認為，交流會形式超出他個人期望，在30分鐘交流時間中分成4個小組，自己則與財政司交流。他形容，大家時間控制都做得很好，「起碼冇人一講，講10分鐘」，發言前都「做足功課」，司長和副司長都有聽真聆聽，不時抄下筆記。他個人向財政司表達了有關港鐵可加可減機制、增加旅遊景點、以及青年上流等議題的意見。



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民建聯4小組對接政府 陳克勤：會上有幽默對答

民建聯副主席陳克勤則形容，交流會是改善行政立法關係的好機會，以前是官員約見個別政黨或議員商討，但沒有恆常機制討論或解答問題。今次是個好開頭，議員既會嚴肅地提問、亦有輕鬆的交流，有一些相對「幽默」的對話。

民建聯議員亦與相關官員反映了重啟經濟、扶助弱勢社群脫貧、加快發展北部都會區等範疇的意見。該黨亦因應政府成立4個工作小組，成立了4個小組應對，以便日後更好跟進相關工作及提出建議。

前廳交流會首次舉行。（李澤彤攝）

林健鋒反映通關檢疫：李稱著盧寵茂跟進

經民聯議員林健鋒認為交流會非常好，他與李家超同一個小組，對方給予他的感覺是「有問有答」。林健鋒指，向李家超提出包括通關及北部都會區規劃等問題，並引述對方指通關方面要視乎香港的實際情況。他又提到，現時旅客來港後，由落機到入住酒店檢疫，往往需要起碼5小時以上，情況不理想。他引述李家超指，會要求醫務衞生局局長盧寵茂跟進。

工聯會讚交流會有用 可決策前表達意見

工聯會會長吳秋北表示，有關交流會是非常有用的做法，為行政立法關係更好推進工作奠定基礎。另屬工聯會的陳穎欣表示，向出席交流會的特首辦主任葉文娟表達有關通關安排的意見，討論會否有統一機制便利通關安排，包括會否在香港集中做檢疫，方便往來內地與香港，亦希望令內地與香港的檢疫安排更一致。她形容政府反應正面，也知道是政府正在努力的目標。

被問到交流會時間只有每節30分鐘會否太短，陳穎欣認為今次交流會的意義不在於30分鐘，而是在新政府開局之初，在政策出台前已可表達意見，相信往後的溝通更加暢順。