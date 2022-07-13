前廳交流會︱率六司打頭陣　李家超盼與議會交流一變百、百變無限

特首李家超上任後提出以「前廳交流會」，讓官員輪流與立法會議員恆常交流，取代前任林鄭月娥的每月「短問短答」。李家超今早（13日）到立法會出席首次交流會，會後表示十分滿意成果，認為氣氛非常好，討論很坦誠，雙方有提出想法及實際問題。李家超又期望，在行政主導及「愛國者治港」下，行政立法關係可推上新台階，認為今次只是雙方交流的第一步，希望未來可以「一變十，十變一百，一百變無限」，令行政立法關係推上「無限台階」，真正為市民做實事。

立法會主席梁君彥會後指，交流會氣氛十分良好，官員和議員交流真誠，而且特首在建議舉行交流會後一星期便舉行，十分有效率，希望是行政立法關係新常態。



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前廳交流會首次舉行。

李家超表示，交流會旨在落實行政主導及「愛國者治港」，讓立法會與政府可相互配合，是第一步，未來將邁上「無限台階」，有信心交流會可有所發揮。他也感謝梁君彥接納舉行前廳交流會的建議，有信心未來可持續溝通，令政府制定政策及法律時更加符合市民需要。

交流會分四小組 由特首三司帶領討論

議員和官員今早臨近9時陸續進入前廳，9時10分李家超到場，與梁君彥以碰手方式打招呼，並與出席議員大合照。3名司長、3名副司長及特首辦主任葉文娟都有出席首場交流會，實政圓桌田北辰未有參與合照環節，9時19分才自行進入前廳，民建聯梁熙9時22分到場。

今場交流會分3節舉行，每節約30分鐘，議員大致按界別分批與官員交流。議員鄧家彪透露，合照過後議員及官員分成4個小組討論，一組是特首主持，另外3組分別是一名司長帶同副司長主持。工聯會會長吳秋北會後指，今次交流形式首創，工聯會提出施政前期先與議員有深入溝通，特首態度正面十分正面。