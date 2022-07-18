專訪｜孫東盼任內本港研發開支佔GDP 1.5%　力爭內地數據過境香港

「十四五」規劃支持香港建設「國際創新科技中心」，上屆政府曾提出大幅提高本地研發開支，佔本地生產總值比率至百分之1.5，最終未能達標。新任創新科技及工業局局長孫東接受《香港01》訪問時表示要「實事求是」，希望5年任期內，本地研發開支佔GDP不低於1.5%，即比現時科研經費增加了百分之五十，強調不能只靠政府，企業亦要加大投入。

孫東又透露，正與國家互聯網信息辦公室密切溝通，商討內地數據在一定條件下過境香港的安排。



創新科技及工業局局長孫東。（李澤彤攝）

推動科研產業化 孫東：香港要發揮自身獨特優勢

上屆政府投放逾1,500億元支持創科發展，新任特首李家超亦表明全力全速推動香港創科，但面對困難不少，其中之一是本港創科強於科研部分，但在地產業化成效不算理想，「前鋪後廠」仍然是主流，即香港只分到整個產業鏈中較上游的部分，例如商湯科技、大疆的基本研究都在香港完成，但研究成果卻被帶回內地產業化。

對於如何更好推動科研轉化，孫東認為可從兩方面看，一是把香港放在整個大灣區，由香港做基礎科研工作，交由大灣區城市作產業轉化，然後回到香港上市，是不錯選擇。

第二個角度是考慮香港獨特優勢，孫東指，香港要更加主動積極融入大灣區發展，建立完整的科創生態圈，當中需考慮香港固有優勢、其他大灣區城市的特點，起互補作用，「深圳也好、東莞也好，它一定有其發展的產業，香港也發展會跟它競爭，人家有優勢的（產業），我覺得香港也不一定去做。但反正有些產業我們香港有優勢，內地或大灣區還未發展起來，香港可利用國際化優勢，大力去做。」

他舉例指，上屆政府一直強調生命健康科技，全世界很重視此產業，香港具備醫療、大學研究、社會認同等優勢，最近政府亦啟動了「InnoHK創新香港研發平台」。

「增科研開支不能只靠政府」

上屆政府於2017年訂下目標，在任期結束前將本港研究開支佔生產總值比例提升至1.5%，但至2021年，只有0.99%，最終無法達標。孫東去年曾參選立法會，成功入局，他今年2月曾提出書面質詢，要求時任創科局長薛永恒交代如何做到。

短短半年，孫東由代議士變身問責官員，掌舵香港創科政策，他在訪問中首次透露，希望在任期內達到不低於1.5%，即比現時科研經費增加了百分之五十，當中參考了倫敦（1.2%）及新加坡（1.89%），前者與香港類似，主要是民用科技，不包括軍事、航空航天，香港可以訂得高一些。

他強調要「實事求是」，從實際情況出發，指現時香港GDP約3萬億港元，如果要達至1.5%，相當於每年要投入450億港元，比現時多投入150至200億元，「錢從哪裡來？現在香港支出最大是教育和醫療，還有民生、扶貧工作，我們（創科）增加（經費），那些地方就要減少，所以要考慮實際情況。」

孫東表示，要進一步增加科研開支不能只靠政府，指過去每年投入300億元，當中250億來自政府，「也就是說，只有50億左右是來自企業，這太少了，在國內是反過來，未來要大幅度增加科研投入，政府增加當然有效，我們更希望企業多多參與。為什麼我們要搞產業？當大家的資金、人才都來了，整個生態圈起來，如果做得好的話，甚至目標訂高一點能達到2%，這取決於未來發展的效果。」

至於達標時間表，孫東指，希望5年任期內達到1.5%，愈多愈好，又說要視乎整個科技生態圈的建立，預告很快會推出產業政策，並爭取海外、國內的高科技公司落戶香港。

國家主席習近平早前訪港期間，參觀科學園。（政府新聞處圖片）

不希望香港成中美衝突磨心

單是金錢不足以激活創科生態，對於如何推動青年人投身創科，孫東指，最終出路仍是建立香港創科產業生態，「學生現在都是學醫、學法律、學金融，因為他畢業之後看到出路，拿的薪水比其他人好幾倍，這是現實，因此一定要發展產業，只有產業才能匯聚人才。」他指香港搞創科最大障礙是人才不夠，須加強中學STEM、大學的專業教育，也要跟外面「搶人才」，包括優化優秀人才入境計劃。

不過，新冠疫情持續兩年多，不少企業因香港嚴格防疫政策而轉投新加坡發展，孫東指香港的大優勢仍未有變，就是「背靠祖國、聯繫世界」，香港的國際金融、航運、貿易中心地位仍然穩固，新政府會在方方面面做工作，保持香港營商環境。

現時國際政治形勢複雜，曾遭美國制裁的AI股商湯科技，早前在港上市亦一波三折，孫東指中央及香港市民都希望香港是「經濟城市」，不希望香港成為中美地緣衝突的磨心，強調香港的「天時、地利」優勢沒變，「『人和』呢，過去幾年經歷了不少風雨，好不容易安定下來，習主席說『香港不能亂，也亂不起』，這句話說得真好。」

對於移民潮，孫東說沒有什麼好擔心，年輕人有機會到外國讀書是好事，而香港本身是國際城市，歡迎任何人回港發展，不用過份擔憂或解讀，「如果香港穩定發展，很多人仍是願意回來，來去自如。」

孫東去年參選立法會，成功當選。（資料圖片/余俊亮攝）

爭取發展數據產業 冀加快立《網絡安全法》

內地去年實施《數據安全法》，要求中國境內的組織和個人不得向任何外國司法部門和外國執法部門提供存儲在中國境內的任何數據；網信辦之後要求掌握超過100萬用戶個人資料的網絡平台營運者赴國外上市，必須申報安全審查，政府部門將評估「關鍵信息基礎設施、核心數據、重要數據或者大量個人資料被外國政府影響、控制、惡意利用的風險」。

孫東表示，正與網信辦密切溝通，其中一個重要議程是啟動與內地政府聯絡機制，商討內地數據在一定條件下過境香港的安排。他說希望做到數據「過河」，「現時海外的數據，可以到香港來，而香港作為中國一部分，我們正向國家有關方面爭取數據出境至香港，那麼香港的獨特優勢就出來，既符合香港特色，其他地方無法跟我們競爭。」

他形容發展數據中心，全世界都不及香港，「新加坡沒有這個優勢，上海沒有這個優勢，香港有，但世界沒有天上掉下來的東西，你要去爭取。」他指立法會將討論《網絡安全法》，希望加快立法，在未落實前要研究採取手段，確保數據來港，有助吸引其他企業，令香港成為數據集中地，「數據來，人才就來，企業、產業就來，對今後智慧城市、數字經濟、人工智能都是好事。」