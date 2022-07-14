安心出行｜方保僑：綁電話卡可行但須解說　孫東新聞稿說法露玄機

政府近日考慮推行安心出行「紅黃碼」及實名制，創新及科技局局長孫東提到，明年電話卡實名制令安心出行變相擁有實名功能。



孫東今日被問到是否要將安心出行和電話卡綑綁，政府新聞稿在原文上加上「到時」兩字，指「『安心出行』是（到時）與電話卡綁在一起，所以自然而言『安心出行』就會有實名制功能。」相關變動意味將來有需要將兩者綑綁在一起。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，安心出行綁定電話號碼在技術上可行，但重要的是當局仔細考慮各方案的影響，包括推出措施後市民及商界的反應、登記的複雜程度、是否有足夠人手執法等。



他又指，現時安心出行綁定疫苗通行證其實已有實名功效，因針卡上有登記人的姓名和身份證號碼，若安心出行綁定電話卡不是添加追蹤功能，其實分別不大。



或需要全民重新登記 要考慮市民及商界反應

現時安心出行應用程式即使沒有插入電話卡，或開啟飛行模式也能使用。方保僑估計，安心出行綁定電話卡，實際操作上有三個可行方案：一，市民透過電話號碼取得一次性密碼用以綁定程式，政府一旦發現違規行為，可從綁定電話號碼找出登記對象，有如從車牌找出註冊車主；二，要求用戶掃描身份證和臉容辨識，如「智方便」流動應用程式的身份驗證方法，功效更強且不用定期驗證；三，參考為長者而設的「平安手機」做法，以電話號碼登記並加入定位功能，但此方法涉追蹤功能及私隱問題。

方保僑說，上述方法技術上都能做到，但當局必須仔細思考方案對各界的影響，包括推出措施後市民及商界的反應、全民重新登記的複雜程度、登記流程能否暢順進行、實際能否動員執法把關等。且畢竟安心出行系統已沿用兩年多，政府必須就變動解說清楚。

紙本針卡「唔識轉色」 手機或掃瞄器必須上網

至於「紅黃碼」，方保僑指，健康碼要轉色必須連接網絡，即使有電話卡也不代表電話具備流動數據，持有人身處的場所有亦未必有免費無線網絡，加上現時不少市民使用紙本針卡，「張紙唔識變色」，無法做到轉色效果。雖然本港可參考內地做法，反向從商戶的掃瞄儀器顯示市民健康碼的顔色，但同樣要考慮商戶連接網絡的問題。

電子手環操作較簡單 但亦有限制

被問到電子手環會否是更好的選擇，方保僑坦言，電子手環的操作比其他措施簡單，但其實也有不少漏洞，其中最重要是政府的動員能力，正如年初疫情高峰期，市民確診超過一周仍未能收到防疫包，反問如再推電子手環能否調配足夠人手派發？加上電子手環使用無線電波定位，或會受信號干擾而失準，政府需要詳細討論和思考各方面的配套和影響。