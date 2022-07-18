習近平講話｜夏寶龍：反中亂港分子賊心不死　堅決打擊不留縫隙

港澳辦主任夏寶龍今日（18日）在北京舉行的全國港澳研究會一個研討會上發言，表示國家主席習近平的的七一講話，殷切希望新一屆特區政府務實有為、不負人民，著力破解香港當前最直接，突出和迫切的問題，對香港實現良政善治具有很強的現實指引作用。



指港居民不是愛國者治港「旁觀者」

夏寶龍指，習近平提出的「四點希望」是根據新時代「一國兩制」的實踐，具有鮮明的問題導向、目標導向和結果導向，為香港實現長治久安和長期繁榮穩定提供了行動指南。特別行政區政府亦要轉變治理理念、改進政府作風、強化基層基礎、提高治理能力，努力建設一個能夠全面準確貫徹「一國兩制」方針、帶領港澳全面發展以及為廣大市民辦實事的有為政府。

挑戰「一國兩制」底線必受嚴懲

夏寶龍又指，每位港澳居民都是「愛國者治港」、「愛國者治澳」的參與者、實踐者、受益者，而不是旁觀者。全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。「落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』，必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門守護好。」他表明，任何人，任何時候，膽敢挑戰「一國兩制」底線，膽敢反中亂港、反中亂澳，必將受到嚴懲。

此外，夏寶龍認為應團結凝聚各方力量，他引述習近平指希望每一位香港居民都成為建設香港的積極力量，共同把香港這個家園建設好、守護好。他認為，「家和萬事興」，建設美好家園，是港澳全社會的共同責任，需要人人參與，要團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，構建最廣泛的「一國兩制」統一戰線，在愛國愛港、愛國愛澳旗幟下努力畫出最大同心圓，匯聚起「一國兩制」實踐行穩致遠的磅礴力量。

基本法委員會副主任譚惠珠會後表示，中央對香港有全面管治權，是香港高度自治權的來源，而過去5年香港沒有落實好「愛國者治港」，以致受到多方面衝擊及外國干預，社會秩序及生活大受破壞，因此中央要撥亂反正，實施《港區國安法》，並「完善選舉制度」。