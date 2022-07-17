民建聯沙田支部辦習近平精神座談會　組沙田社區服務義⼯團

⺠建聯沙⽥⽀部及沙田⺠政事務處，今日（17日）於沙⽥⽯⾨新都廣場舉辦「沙⽥區義⼯領袖學習貫徹習近平主席重要講話精神座談會」，近200名義工出席，向大眾提供學習國家主席習近平重要講話精神的機會，期望將其精神帶至社區。該黨立法會議員陳勇、陳克勤、葛珮帆、李世榮均有出席。



⺠建聯沙⽥⽀部主席祝慶台表示：「習近平的重要講話為香港發展指明了前進⽅向。」除此之外，特首李家超上任後曾多次提及要加強地區服務和力量，早前亦提出18區要建立「地區服務及關愛隊伍」，以義⼯網絡⽀援政府的地區⼯作。

因此，⺠建聯沙⽥⽀部於會上宣布，與沙⽥⺠政事務處合作，率先成立「⺠建聯沙⽥⽀部社區服務愛⼼義⼯團」。民建聯為義工團定立3大目標，分別為「宣傳愛國愛港」、「幫助弱勢社群」、「全⼒協助政府」，期望團內義工能將習近平重要講話中的精神帶入社區。

陳勇發言時指出，習主席重要講話中「四個必須」和「四點希望」，為香港指引了明確發展方向，希望大家把習主席重要講話精神學習好、宣傳好、貫徹好，未來5年是香港「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期，各位義⼯要起帶頭作用，坐言起行，全力配合政府工作，共建美好家園。