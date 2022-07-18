夏寶龍講話｜劉兆佳：中央要求特區官員面對美國打壓須強大戰鬥力

全國港澳研究會今日（18日）在北京舉行研討會，討論國家主席習近平七一講話精神，國務院港澳辦主任夏寶龍表示，全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死。必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門守護好。

全國港澳研究會副會長劉兆佳會後表示，中央要求特區政府官員以及愛國力量，當面對美國打壓時，要有強大戰鬥力，確保香港不會受太大影響。

全國人大常委譚耀宗指，夏主任強調習近平的講話内容，表示特區需為民解憂解難，「做出一件一件民生嘅實事」，同時要團結香港絕大多數，為香港未來和發展共同努力。



譚耀宗：給政府3個月時間做實事

譚耀宗指，研討會有多名內地、香港、澳門三地的專家學者發言，內容豐富，特首以及多個主要官員都在場，相信他們會加深對講話精神的了解，希望各方給予政府時間，在未來3個月內「做一點實事」，達成習近平對香港發展的四點希望。他又指，會上沒有特別詳細談及《基本法》第23條立法。

行政會議召集人葉劉淑儀表示，習近平提出「一國兩制」長期堅持，大大提升世界對「一國兩制」的信心，又指他對香港制度，包括行政立法良性互動，特區政府處理本港問題等，都作出重大指示。她又指，雖然研討會沒有提及23條立法，但有提醒仍然是有反中亂港分子可能連繫外國勢力，應該長期警惕。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：要令港人相信中央有力抵禦外來攻擊

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央要求特區政府官員和愛國力量在面對西方特別美國的打壓時，要有強大的戰鬥力，以確保香港不會因來自美國和西方的打壓而受到太大影響。其中，特別要令香港人相信中央和特區政府有能力代表香港去抵禦來自外面的攻擊和抵制、遏制。他指，中央的「全面管治權」和特區的「高度自治」權共同構成一個統一的整體，中央會行使權力去確保「一國兩制」的全面實施和維護國家主權安全及發展利益，但全面管治權需同時透過特區在香港的工作體現。

他又強調，未來面對外來攻擊和抵制時，特區政府需令對付香港的外國勢力付出代價，及令外部勢力對香港的抹黑和詆毀，不會在香港内部產生不利發展的影響。

全國港澳研究會副會長齊鵬飛表示，夏寶龍循歷史邏輯、理論邏輯和實踐邏輯三個角度，深入準確解讀習近平七一講話。他引述習近平指，香港必然是多樣化社會，要尊重並將最大多數人團結起來，共同治理及建設香港。他指，近年香港出現很多波折及意想不到的情況，反映香港在實踐過程中出現新情況、新問題、新風險及新挑戰，在全面準確貫徹「一國兩制」方針出了問題，「愛國者治港」根本原則沒有得到切實有效的貫徹落實。