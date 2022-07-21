利益固化劍指富人？林健鋒：商界願分享成果　勞工界促資源再分配

社會大眾一般談「社會復和」時，除政治層面的矛盾，經濟民生也是一個重要的面向。其中香港作為資本主義社會，一些常見的階層矛盾如勞資問題、有產階級與無產階級的矛盾，長久以來都是社會矛盾主軸。

其中，國家主席習近平於七一來港發表重要講話時，於「四個希望」中提到香港要「把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」，以及「破除利益固化藩籬」。外界猜測是否過去一段時間內，自由市場無法確保市民大眾有所獲益，已引起中央領導人的關注。

不過兩位商界背景的資深立法會議員及行政會議成員，接受《香港01》專訪時則為商界呼冤。其中經民聯林健鋒指出，商界向來十分願意回饋社會，疫情之下大家都過得不容易，不能單方面強調勞工一方的苦況，未來商界也需要「說好故事」，向公眾展現這一點。

新政府上任——社會重新出發系列之三



國家主席習近平的七一講話中，曾提到要「破除利益固化藩籬」。（資料圖片）

林：商界向來樂意分享成果

「其實大家想得太多，經濟民生這回事，都是息息相關的，（商界）與普羅大眾也不一定對立。」一提市民與商界之間的利益矛盾，林健鋒即有以上表態。他以房屋為例，以往香港缺乏可發展土地，日後則有北部都會區，而未規劃好之前想臨時改善基層市民的生活環境，地產商也十分樂意撥地協助設立過渡性房屋。

林健鋒指出，習主席也希望香港繼續維持「一國兩制」下的資本主義制度，作為香港的優勢之一。他解釋：「工商界的角色很簡單，我們創造就業，和普羅市民大家要互諒互讓，才有和諧社會。商界賺到錢後，一樣會和大家分享成果。疫情期間商界撥地建方艙醫院，完全沒有收過錢；我們（香港）也捐過很多物資、斥資辦抽獎鼓勵接種疫苗、為學生設立獎學金。」

此外，林健鋒提到在疫情下無論是市民、商界也過得很艱難，社會亦不能只提一方面的苦況。「有些行業『清零』3年，『連底褲都要當埋』一直等不到復甦的一天，這些辛酸事，真的比較少人提起。」他認為未來要破解民生問題，最重要的還是找出新的官、商、民合作模式，「做大個餅」，將成果與民共享，未來商界也要「說好故事」，向大眾解釋這些情況。

林健鋒提醒，「利益」這回事也有多個不同層面，不能簡單歸結為「有錢人」，舉例指：「公營醫療系統不夠醫生，但過去醫委會有道牆，不願意吸納海外醫生，那又是否算『既得利益』呢？」因此社會在指出問題時，不應只流於指摘，應該全面地審視問題癥結。

經民聯林健鋒。（林劍攝）

張宇人：工人隨時「惡」過老闆

自由黨黨魁、立法會飲食界議員張宇人，近日在立法會會議上就最低工資檢討、標準工時等問題，與工聯會立法會議員陸頌雄針鋒相對。他向筆者表示，不認為習近平提到「破除利益固化藩籬」是一場「零和遊戲」，亦不覺得要所謂保障勞工權益，就一定要犧牲商界利益，彼此的關係實際上是「唇齒相依」，尤其香港有數十萬計的中小企，疫情下大家的生活都不會好過。

張宇人指出，相信習近平也同意香港要保持優良的營商環境，但個人認為香港過去數十年營商環境每況愈下，因為現時「租金貴，人工超昂貴」。他舉例指，勞工界往往提出「工人欠缺議價能力」的看法是錯的：「分分鐘，工人比老闆還要『惡』，像我所在的飲食界，有些崗位長年都請不到人，競爭對手時薪高我們一截，我們給不出來，員工就辭職，你覺得我們能話事嗎？我平時的議會工作，也不是我張宇人一個人的功勞，是我議辦的職員替我準備得妥妥當當，要是他們都不幹了，我一定更慘。」是以他質疑「勞資權力從來不對等」的說法。

曾被電台主持「設局」 批有人刻意挑起矛盾

他指，經濟民生問題背後的成因相當複雜，不能簡單地將問題歸納到商界身上，舉例指現時樓價貴，主因從來不是所謂「高地價政策」，其中一個重要因素是建築工作難請人，大幅推高人工，連帶建築成本上升，但一談輸入外勞又會有人強烈反對；在職貧窮問題，一定程度又與住屋環境和城市規劃有關。「要抹黑、扣帽子很容易的，但問題沒那麼簡單，有得選擇的話，我也想同李嘉誠分身家啊，但社會是否這樣就沒有貧富懸殊了？當然不是吧。」

張宇人表明：「我從來沒有將自己的利益放在整個香港利益之上，我也沒這個本事。」他又指，向來都希望社會和和諧諧，不要那麼多爭拗，但總是有人愛挑起矛盾，憶述大約15年前社會討論最低工資時，曾被一名電台主持人問到「頭先嗰餐食乜」，當時他回答「32元茶記餐」，但對方似乎對這個答案有所質疑，隨即明白該主持人是借他一頓飯的價錢，去對比「張宇人一餐飯等於基層勞工XX餐」，強化社會上對商界的刻板印象。他指在現時本地和國際形勢下，全世界都與中國對着幹，香港人活在當下，更加需要團結。

吳秋北：政府過往偏重工商界 少從勞工立場思考問題

工聯會會長吳秋北表示，「利益固化」是泛指一些社會上阻礙改革、少數人壟斷特定板塊利益的現象，相信不是刻意針對什麼階層。不過他認為，香港一直以來的社會環境，都是不利勞工權益的改進，其中一個問題是政府過去偏重工商界，例如勞顧會一談到增加勞工法例的保障時，政府會當面向所有人表示「這樣會影響香港的營商環境和競爭力」。

他認為首先這顯示政府不懂站在勞工的立場看問題：「勞工從來都是缺少保護的一群，自我保障權益的能力不高、談判籌碼不多，天生就是處於不平衡狀態，政府角色就是要令雙方平行一點，要稍稍幫勞工，而不是連官員都偏幫商界；再者，他亦認為「保障勞工損害競爭力」是個落後觀念，指有不少國家或地區，勞工保障制度完善後反而有利社會穩定、員工生產力提升、吸引更多外地人才為該地區服務。

對於張宇人指出「工人隨時惡過老闆」的說法，吳秋北回應指這只是透過語言修飾掩蓋問題：「如果你覺得老闆那麼慘，不如交換位置，你做工人，原本的下屬做老闆。」

吳秋北強調，過往反對派總是愛激化社會矛盾，但這既是出於自利，也無助解決紛爭，現時處於「愛國者治港」的新形勢下，工聯會重視的是「共建共榮共享共贏」，不搞對抗式政治，希望和社會上所有群體，包括商界，以互相包容、同舟共濟的心態，透過講道理共同解決一些利益上的矛盾，做到習主席所指的「切實排解民生憂難」。

林振昇：政府須拿出承擔做好資源再分配

勞聯主席、立法會議員林振昇則指，商界之中也有一部份是中小企，他們也可能是大企業壟斷的受害者，因此「利益固化」不能一概而論是指商界。他指出，中小企亦需要面臨經營成本、疫情等的困難，但當經營成本問題難以解決時，受害的往往是前線員工。

他又指，過往經常有人形容香港過去賴以成功的基石就是「積極不干預」，但事實上七、八十年代香港發展得最快的時期，港英政府做了很多投入市場的民生政策，如興建公屋、建設鐵路、九年免費教育等。因此，他希望未來政府更有承擔，做好資源再分配的工作。